V klube OĽaNO nie sú ovce, poslanci majú vlastný názor, povedal Heger po hlasovaní o Matovičovi (video)

V poslaneckom klube hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nie sú ovce, ale ľudia, ktorí majú svoj názor a podľa neho sa správajú.

V klube funguje zdravá diskusia. Povedal to premiér a podpredseda OĽaNO Eduard Heger v utorok na tlačovej konferencii v reakcii na to, že deviati poslanci klubu sa nezúčastnili na hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO).

„Aj to je dôkaz, že náš klub je slobodný, každý môže prejaviť svoj názor. Každý z poslancov má svoj mandát podľa svojho vedomia a svedomia a tak je to správne,“ povedal Heger.

Priority Slovenska

Zároveň sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí hlasovali proti odvolaniu Matoviča a zdôraznil, že schôdza bola zbytočná, pretože Slovensko má teraz úplne iné priority a treba riešiť v prvom rade pomoc ľuďom v čase energetickej krízy.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že preňho je podstatné to, že žiadny člen klubu nehlasoval za odvolanie Matoviča.

Podľa neho nejde o štiepenie OĽaNO. „V klube máme rôznorodých ľudí, máme umiernených konzervatívcov, umiernených liberárov a tiež ľudí, ktorí sa cítia byť v strede. Toto je ukotvenie tej liberálnejšej skupiny. Máme korektné, otvorené vzťahy,“ skonštatoval Šipoš.

Špekulácie o dohode s tarabovcami

Na margo toho, že deviati poslanci OĽaNO vyčítajú Matovičovi jeho expresívnu rétoriku voči novinárom, reagoval Šipoš slovami, že každý v klube je iný, „niekto má možno expresívnejšie vyjadrenia, niekto je tichší, v závere ľudia vyberú, komu dajú v ďalších rokoch dôveru“. Zároveň odmietol špekulácie o možnej dohode so skupinou okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu pri odvolávaní Matoviča.

Premiér Heger zdôraznil, že prioritou najbližších mesiacov nie sú predčasné voľby, ale riešenie energetickej krízy, platov zdravotníkov a opatrenia na pomoc ľuďom. Mrzia ho vyjadrenia strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá v utorok vyhlásila, že je pripravená rokovať o predčasných voľbách.

Pripomenul, že SaS pri odchode z koalície deklarovala, že bude konštruktívnou a odbornou opozíciou. „Mne to pripadá tak, že menia svoju rétoriku. Je to významný významový posun a kladiem si otázku, kde sa to vzalo,“ povedal Heger. Zároveň podčiarkol, že pre OĽaNO naďalej SaS zostáva prioritným partnerom z radov opozície v parlamente.