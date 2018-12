V Kolumbii zabili teroristu zodpovedného za únos a vraždu ekvádorských novinárov

BOGOTA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Bývalého ľavicového rebela, ktorý terorizoval obyvateľov južnej Kolumbie, zastrelili. Oznámil to prezident Ivan Duque, podľa ktorého Waltera Arizalu zabili počas „hrdinskej operácie“ po pátraní, na ktorom spolupracovali aj USA. Arizala, známy aj ako Guacho, bol okrem iného zodpovedný za únos a vraždu troch ekvádorských novinárov.

Mnohí Kolumbijčania „teraz môžu pokojne spať, pretože padol jeden z najhroznejších kriminálnikov, akých poznala naša krajina„, povedal Duque počas vyhlásenia v televízii.

Dvadsaťdeväťročný Arizala sa ako tínedžer pridal k Revolučným ozbrojeným silám Kolumbie (FARC). Keď vláda s rebelmi podpísala mierovú dohodu, najprv sa zapojil do procesu, no neskôr sa vrátil naspäť do džungle, kde rozbehol obchod s kokaínom. Jeho skupine úrady pripisujú zodpovednosť za najmenej 15 mŕtvych.