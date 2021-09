V košickom divadle ožije v novom balete príbeh Rudolfa Nurejeva, ktorý navždy zmenil svet tanca

Po takmer dvoch rokoch príprav, skúšok a niekoľkokrát pandémiou zrušených termínoch sa už o niekoľko dní uskutoční v Štátnom divadle Košice ďalšia výnimočná udalosť – svetová premiéra nového autorského baletu Nureyev režiséra a choreografa Ondreja Šotha.

Na javisku ožije príbeh Rudolfa Nurejeva, umelca, ktorý navždy zmenil svet tanca. Spolu s tanečníkmi košického baletu prevedie divákov pohnutým životom Nurejeva jedna z najvýraznejších súčasných svetových osobností tanečného umenia, „tanečník storočia“ Vladimir Malakhov.

„Inscenáciou vzdávam hold tanečnému umeniu a Nurejevovi ako osobnosti, ktorá rozvinula mužský tanec. Jeho tanečnou interpretáciou a následne choreografickou tvorbou sa totiž začal obrovský rozvoj mužskej techniky a estetiky tanca. V nadväznosti na uvedené by som Nurejeva rád venoval manželom Marilene a Andrejovi Halászovcom, výrazným osobnostiam tanečného umenia nielen na Slovensku, ktorých život a dielo je s košickým divadlom naveky spojené. Andrej Halász dnes už, žiaľ, nie je medzi nami. Chcel by som pripomenúť, že aj on ako pedagóg rozvíjal mužskú tanečnú techniku a interpretačné umenie a že z jeho „dielne“ vzišlo viacero tanečných osobností európskeho formátu,“ hovorí Ondrej Šoth o novej baletnej inscenácii.

Nurejev zažil vzlety, výšky aj pády

Život Rudolfa Nurejeva pripomínal dlhú jazdu na plný plyn. Zažil všetko – vzlety, výšky aj pády. Bol prvým baletným umelcom, ktorý počas „studenej vojny“ ušiel zo Sovietskeho zväzu na Západ. Vďaka svojmu fyzickému zjavu, technickej precíznosti, vyžarujúcej energii a charizme sa tešil popularite na celom svete.

Jeho popularita ďaleko prekročila hranice tanečnej či umeleckej komunity a zaradil sa medzi najväčšie svetové celebrity. Narodil sa do chudobnej roľníckej rodiny v Ufe a umrel obklopený luxusom v Paríži. Výstredný umelec, ktorý sa ako herec objavil na filmovom plátne po boku Leslie Caron či Nastassje Kinski i na javisku brodwayského muzikálu v postave preslávenej Yulom Brynnerom.

Dirigent, ktorého krátku ale strhujúcu kariéru uťala smrť. Výnimočný tanečník, choreograf a režisér, ktorý navždy zmenil svet tanca.

Niekoľko výnimočných spojení

Ondrej Šoth vytvoril vo svojej autorskej inscenácii priestor pre niekoľko výnimočných spojení. V úlohe Rudolfa Nurejeva sa predstaví ukrajinský tanečník a choreograf Vladimír Malakhov, v minulosti tiež sólista baletu Viedenskej štátnej opery, Národného baletu v Kanade, riaditeľ Staatsballet v Berlíne a čestný profesor ukrajinskej Akadémie choreológie.

Tanečnými kritikmi oslavovaný „tanečník storočia“ je vďaka svojmu talentu, telesným dispozíciám, skvelej tanečnej technike a výnimočným intepretačným schopnostiam, jednou z ikonických postáv súčasného tanca. Vladimir Malakhov spolupracuje s košickým baletom už viac ako pätnásť rokov.

V septembri 2015 inscenoval ako režisér a choreograf na košickom javisku Bajadéru Ludwiga Minkusa, v marci 2018 Labutie jazero P. I. Čajkovského a v Nureyevovi prichádza na toto javisko po prvý krát ako sólista. „Väčšinou to býva tak, že nejaká svetová osobnosť príde do divadla v našom československom priestore, naštudovať a vytvoriť nejaké dielo. Nestalo sa, aby takáto svetová osobnosť prišla a naštudovala interpretačne dielo nášho divadla. Meno Vladimir Malakhov je uvádzané ako historicky tretí najvýznamnejší tanečník histórie – Nurejev, Baryšnikov a Malakhov. Je samozrejme starší, ale predstavenie je robené ako spomienky staršieho Nurejeva, Nurejeva, ktorý umiera. A keď takýto človek funguje tri hodiny na javisku v silne emocionálnej štruktúre, tak je to zázrak. Je pre nás veľká česť, že prijal pozvanie k nám do Košíc. Bol pre mňa obrovskou inšpiráciou pri tvorbe tejto inscenácie. Spolu s ním som krok po kroku budoval príbeh a nachádzal vyjadrenia pre emocionálnu hĺbku Nurejevovho osudu,“ hovorí o spolupráci so svetovou baletnou hviezdou O. Šoth.

Malakhov sa cíti v Košiciach komfortne

A samotný V. Malakhov dodáva: „Som veľmi šťastný, pretože vždy, keď sa vraciam do Košíc, akoby som sa vracal domov. Cítim sa v Košiciach veľmi komfortne a mesto aj tanečníci ma stále inšpirujú. Robil som tu už niekoľko choreografií a teraz budem v jednej priamo účinkovať. Veľmi sa teším.”

Na scenári nového baletu spolupracoval Ondrej Šoth so Zuzanou Mistríkovou, ktorá je aj dramaturgičkou predstavenia. Choreografie okrem samotného O. Šotha vytvorili Vladimir Malakhov, Šimon Stariňák, Marek Šarišský a Shoko Yamada, scénu a kostýmy navrhol Pavol Juráš. Hudbu vyberal O. Šoth a inscenáciu oživí aj film Sergeja Iegorova.

V dvoch dejstvách uvidia diváci na javisku celý súbor Baletu ŠDKE a viacero hosťujúcich tanečníkov. Nový balet Nureyev bude mať predpremiéru 16. septembra o 19:00 v Historickej budove Štátneho divadla Košice, svetová premiéra sa uskutoční 17. septembra v tom istom čase.