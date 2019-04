V Kosove obžalovali muža, ktorý je podozrivý z podpory Islamského štátu

TIRANA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Kosovská prokuratúra obžalovala muža podozrivého z podpory extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii.

Kancelária prokurátora vo štvrtok uviedla, že muž, ktorého identifikovali len ako B.E., od augusta minulého roka do januára využíval svoj účet na sociálnej sieti na šírenie fotografií a iného materiálu o IS, pričom „otvorene podporoval ich teroristické činy“.

Zverejnil tiež fotku s výhražným obsahom voči kosovskému premiérovi. V prípade dokázania viny mu hrozí maximálne päť rokov za mrežami.

Kosovo tvrdí, že za uplynulé tri roky sa žiadny občan nepridal k extrémistom v Sýrii alebo Iraku. V súčasnosti však v týchto krajinách aktívne podporuje militantov približne 160 občanov Kosova.