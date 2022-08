V labách leva: do kín prichádza Beštia

Kto by nechcel stráviť dovolenku na Safari? Skvelý nápad, ktorý však môže byť zároveň váš posledný. Stačí, ak vám cestu skríži rozzúrený lev.

Foto: CinemArt

Doktor Nate Daniels (Idris Elba) zobral svoje dve dospievajúce dcéry na výlet do Južnej Afriky, kde sa zoznámil s ich matkou, ktorá nedávno zomrela. Dúfa, že výlet do divočiny im pomôže aspoň čiastočne zahojiť túto čerstvú ranu. Na výlet do buše si vyberú najlepšieho sprievodcu, rodinného priateľa a zoológa, ktorý pozná každú skalu v tejto oblasti. Spočiatku sa cesta javí ako sen každého milovníka divokej prírody. Nálada sa zmení, keď v domorodej dedine uvidia čerstvé následky besnenia dravca s hrivou. Po bolestivom stretnutí s pytliakmi si mohutný lev vzal do hlavy, že človek je jeho najväčší nepriateľ, a Nate s jeho dcérami to čoskoro zistia na vlastnej koži. V snahe ochrániť svoje územie a udržať si pozíciu pána tvorstva urobí táto šelma všetko, aby votrelcov zo svojho sveta vyhnala. Civilizovaný lekár s dvoma dospievajúcimi dievčatami proti nemu nemá šancu.

Pozrite si trailer:

Islandský režisér Baltasar Kormákur má na konte už jeden úspešný thriller o boji človeka s prírodou. Tentoraz sa presunul z mrazivých výšok Everestu na miesto ako z katalógu cestovných kancelárií pre dobrodruhov. „Keď som dostal ponuku režírovať Beštiu, trval som na tom, aby sme film nakrútili v juhoafrických reáliách, hoci to bolo veľmi nepríjemné a náročné, chcel som, aby si diváci Afriku čo najviac užili,“ hovorí Kormákur. Snahu o maximálny realizmus napĺňa aj filmová „beštia”. „Nie je to prerastené monštrum, aké vídame v béčkových hororoch. Je to rýchly, nahnevaný a zranený dravec, ktorý len chráni svojich. Skutočnosť, že je realistický, ho robí možno ešte desivejším,“ dodáva režisér.

Foto: CinemArt

Nový thriller Beštia prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 11. augusta.

