V Líbyi sa stále nachádzajú tisíce zahraničných bojovníkov, tvrdí vyslankyňa OSN

Vyslankyňa Organizácie Spojených národov (OSN) pre Líbyu Stephanie Williamsová v stredu uviedla, že v tomto vojnou zmietanom severoafrickom štáte sa stále nachádza najmenej 20-tisíc zahraničných bojovníkov a žoldnierov.

Zároveň varovala pred „vážnou krízou“, keďže do Líbye naďalej prúdia dodávky zbraní. „Je to šokujúce porušenie líbyjskej suverenity a do očí bijúce porušenie zbrojného embarga,“ vyhlásila Williamsová.

Líbya bola dlhé roky rozdelená na dve časti. Súperiace strany konfliktu však koncom októbra podpísali trvalé prímerie. Podľa dohody by mali zahraniční žoldnieri odísť z Líbye do troch mesiacov. Zdá sa však, že v krajine sa ich naďalej zdržiavajú tisícky.

Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré zvrhlo dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Vláda uznávaná Organizáciou Spojených národov kontroluje hlavné mesto Tripolis na západe krajiny, kým sily vojenského veliteľa Chalífu Haftára ovládajú väčšiu časť východu a juhu Líbye. Turecko je hlavným stúpencom vlády v Tripolise. Haftára podporujú Spojené arabské emiráty, Rusko a Egypt.