V Malých Karpatoch objavili novú jaskyňu, jej nájdenie bolo náhodné

V Malých Karpatoch objavili novú jaskyňu. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. Jaskyňu pred niekoľkými týždňami náhodne objavil pri zbere húb jaskyniar Matej Zvonár, ktorý o nej informoval Správu CHKO.

Vytvorili „rodný list“ jaskyne

Trnavský jaskyniar sa následne vybral spolu s kolegom Michalom Vrbovským a geológom – anorganikom CHKO Malé Karpaty Alexandrom Lačným. Pri podrobnejšom skúmaní objavili v jaskyni aj nové priestory.

Po výskume jaskyne vytvorili akýsi „rodný list“ jaskyne, ktorý zašlú do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Jaskyňa by mala byť následne pridaná do zoznamu slovenských jaskýň. Objaviteľ jaskyňu nazval „Pytliakova diera“.

Môžu sa objaviť aj ďalšie

„Objavenie tejto jaskyne potvrdzuje, že v aj tak dobre preskúmanom území Malých Karpát sa dá objaviť úplne nová jaskyňa. Zaujímavá je aj z pohľadu jej vzniku. Pravdepodobne sa v minulosti formovala ako výverová jaskyňa a v súčasnosti je už neaktívna. Objav takýchto jaskynných priestorov nám napomáha urobiť si obraz o procesoch vzniku jaskýň v tejto oblasti, konkrétne Kuchynsko-orešanského krasu,“ uviedla Správa CHKO Malé Karpaty.

Jaskyňa bude podrobená ďalšiemu speleologickému výskumu trnavských jaskyniarov. Tí spolu s ochranármi predpokladajú, že by počas budúceho skúmania mohli objaviť ďalšie, zatiaľ neprebádané priestory. Správa CHKO dodáva, že jaskyňa nebude prístupná verejnosti z dôvodu ochrany jaskyne a zároveň aj ťažkému prístupu k nej.