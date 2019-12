V marci pozývame na veľkú oslavu svetových a domácich hviezd moderného jazzu

Hosťom už avizovaného koncertu Kennyho Barona a Davea Hollanda bude mladý talent slovenskej, ale aj svetovej jazzovej scény, Nikola Bankov.

Iba 21 ročný alt saxofonista je čerstvým majiteľom debutového albumu, ktorý vydal iba túto jeseň v nórskom vydavateľstve AMP Music & Records. Skladby z albumu s optimistickým názvom „Bright Future“ príde aj s kapelou špičkových dánskych jazzových hudobníkov predstaviť na bratislavský jarný koncert, 17. marca 2020.

Skladby na album Nikola zbieral už od svojich šestnástich rokov. Album teda jednoznačne nie je prvoplánový. O tom svedčí aj fakt, že mu na ňom hosťuje aj svetová hviezda, tenor saxofonista Seamus Blake.

O Nikolovi Bankovi sa hovorí, že píše chytľavé skladby so sviežim a originálnym zvukom. V nových skladbách teda experimentuje s elektronikou a efektami, ktoré obohacujú zvuk jeho alt saxofónu. Pridávajú mu ďalšie zaujímavé farby a moderný zvuk.

Album obsahuje sedem skladieb, pričom každá má svoju silnú výpovednú hodnotu. Sú podporené skvelou interpretáciou jednotlivých členov kapely, ktorá je dokonale zohratá. Ich hra je vkusná, a elegantná a napriek modernému elektrickému zvuku ide o nesmierne kultivovanú hudbu.

Na koncerte v štúdiu Slovenského rozhlasu budú Nikolu Bankova sprevádzať jeho kolegovia z Dánska: August Korsgaard na syntetizátor, Jonas Gravlund na gitaru, Jens Mikkel Madsen na basgitaru a John Riddell na bicie.

Nikola Bankov študoval z Žiline, neskôr na Konzervatóriu v Košiciach a momentálne študuje na prestížnej The Royal Academy of Music v Dánsku. Svojmu remeslu sa priúčal aj na svetoznámej Berklee College of Music a Conservatorium van Amsterdam.

Hlavnou hviezdou večera bude Kenny Barron & Dave Holland Trio feat. Johnathan Blake. Trio veľmajstrov súčasného jazzu vystúpi 17. marca 2020 v Slovenskom rozhlase v rámci celoročného festivalu City Sounds.

Koncert týchto troch pánov bude v našich končinách tak trochu raritou a jedinečnou príležitosťou, vidieť slávnych jazzových velikánov naživo. V Európe sa totiž vyskytujú veľmi zriedkavo.

Klavirista Kenny Barron a kontrabasista Dave Holland spolupracujú ako duo už od roku 2014. Spolu vytvorili mimoriadny album The Art Of Conversation a absolvovali množstvo koncertov. Trio doplní mladý bubeník Johnathan Blake, syn uznávaného jazzového huslistu, Johna Edwarda Blakea. Je to veľmi komplexný a moderne cítiaci hráč, ktorý svoj talent vybrúsil v mnohých formáciách, ako Tom Harrell Quintet, Kenny Barron Trio, The Mingus Big Band a ďalších. Spolupracoval s desiatkami umelcov ako Avishai Cohen, Donny McCaslin a pod.

Kenny Barron počas svojej kariéry spolupracoval s „veľkými“ menami akými sú Stan Getze, Ron Carter, Georg Mraz, Dizzy Gilespie či Ella Fitzgerald. V roku 2010 získal prestížnu cenu NEA jazz masters, ktorá mu bola udelená za prínos k vývoju jazzového žánru. Kenny Barron patrí k najvplyvnejším jazzovým klaviristom a stelesňuje tradičnú, konzervatívnejšiu podobu jazzu. Je známy svojim lyrickým štýlom hrania a počas svojej kariéry sa objavil na stovkách albumov ako leader aj sideman a je považovaný za jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších mainstreamových klaviristov od éry bebopu.

Dave Holland je jazzový kontrabasista, najznámejší svojim širokým rámcom projektov – od sólových koncertov až po jeho big band. Určité obdobie pôsobil aj v kapele Miles Davisa a medzi jeho spoluhráčov patrili aj Joe Henderson, Wayne Shorter, Michael Brecker, Chick Corea, Herbie Hancock a mnohí iní.

