Chceli zistiť, aké to je zabiť človeka. Brutálnu vraždu v Martine vyšetruje NAKA

Dve osoby obvinila polícia v súvislosti s úkladnou vraždou, ku ktorej došlo v Martine v blízkosti čerpacej stanice. Ako ďalej informuje Policajný zbor SR na sociálnej sieti, motívom skutku malo byť podľa doterajšieho vyšetrovania „zistiť, aké to je zabiť človeka“. Za účelom uskutočnenia skutku páchatelia podľa polície kontaktovali náhodného poškodeného.

„Pod zámienkou, aby si šiel s nimi vypiť, ho mali vylákať do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Po krátkych rozhovoroch bol vyzvaný, aby sa premiestnil do vedľajšej miestnosti, kde mu mal obvinený oznámiť, že je to jeho posledný deň a v noci zomrie,” uvádza polícia.

Kopance i zárezy

Následne došlo k fyzickému napadnutiu obete. „Padali kopance a údery do tela a hlavy a tiež údery dreveným hranolom. K útoku sa mal pridať aj druhý obvinený, uzrozumený s pohnútkou usmrtenia poškodeného,” informuje polícia.

Následne jeden z páchateľov zobral sklenenú črepinu s tým, že si chce byť na sto percent istý, že je poškodený mŕtvy. „Ňou mu mal zarezať do oblasti krku a podať ju druhému obvinenému. Ten mal povedať, že chce vidieť mozog a poškodenému mal zarezať do viacerých častí hlavy,” uviedla polícia.

Prípad už rieši vyšetrovateľ

Poškodený podľa polície utrpel mnohopočetné rany tváre, časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele.

„Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti.” informovali policajti. Keďže išlo o úkladnú vraždu, prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. Polícia dodala, že sudca už rozhodol o väzobnom stíhaní obvinených.