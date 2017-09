V masíve Ľadového štítu vo Vysokých Tatrách zahynul 54-ročný Slovák

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) – V sobotu popoludní z Ľadovej štrbiny spadol muž smerom do Malej Studenej doliny. Na tiesňovú linku to oznámil horolezec z východnej steny Ľadového štítu vo Vysokých Tatrách. Pádom vo veľmi ťažkom a exponovanom teréne muž utrpel poranenia nezlučiteľné so životom.

Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke o súčinnosť bola požiadaná Letka MV SR, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vzala na palubu troch záchranárov HZS a spoločne leteli do oblasti Ľadového štítu.

Dvaja záchranári HZS boli vysadení v blízkosti miesta nehody. Po príchode na miesto nešťastnej udalosti boli telesné pozostatky nebohého muža nabalené a pripravené na transport.

Letecký transport na heliport do Starého Smokovca sa uskutočnil v podvese vrtuľníka Letky MV SR a po pristátí boli telesné pozostatky 54–ročného turistu slovenskej národnosti odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom PZ SR.