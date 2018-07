V Mlynskej doline v Bratislave sa zrazil autobus s osobným autom, zranení skončili v nemocnici

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) – Bratislavskí policajti v stredu krátko po 06:15 zasahovali pri dopravnej nehode v bratislavskej Mlynskej doline. Ako ďalej agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, na križovatke pri Valašskej ulici sa zrazil autobus s osobným autom, pričom sa zranili dve ženy.

„Podľa doposiaľ zistených informácií z miesta dopravnej nehody prechádzala vodička na osobnom motorovom vozidle Renault Thalia v pravom jazdnom pruhu od Mlynskej doliny smerom na Patrónku. Na mokrej vozovke dostala pravdepodobne šmyk, prešla s vozidlom do protismeru, kde sa zrazila s autobusom MHD linky číslo 37,“ uviedla Mihalíková.

Následkom nárazu auto odhodilo do semaforu. „Vodičku osobného vozidla a cestujúcu autobusu MHD služba rýchlej zdravotnej pomoci previezla so zraneniami do bratislavských nemocníc. Dychová skúška u vodiča autobusu požitie alkoholu vylúčila, na zistenie prítomnosti alkoholu v tele 43-ročnej vodičky bol nariadený odber krvi,“ povedala hovorkyňa.

Škodu spôsobenú dopravnou nehodou predbežne vyčíslili na 7 000 eur. Okolnosti, ktoré tejto dopravnej nehode predchádzali, sú predmetom objasňovania, dodala Mihalíková.