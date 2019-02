V mužstve MFK Zemplín Michalovce bude hosťovať kmeňový hráč Lazia Rím Mamadou Tounkara

MICHALOVCE 2. februára (WebNoviny.sk) – V slovenskom fortunaligovom mužstve MFK Zemplín Michalovce bude v jarnej časti sezóny 2018/2019 hosťovať španielsky futbalista Mamadou Tounkara.

Dvadsaťtriročný útočník je kmeňový hráč talianskeho klubu Lazio Rím, na jeseň hosťoval vo švajčiarskom FC Schaffhausen. V minulosti pôsobil aj v mládežníckych tímoch FC Barcelona.

„Je to technický hráč, ktorý to s loptou vie. Zatiaľ je však s nami krátko, potrebuje ešte čas, aby sa aklimatizoval. Viac priestoru dostane v ďalších prípravných zápasoch. Podľa mojich informácií je už jeho príchod vybavený, mal by k nám prísť na hosťovanie,“ povedal na adresu najnovšej akvizície pre web MFK tréner Anton Šoltis.