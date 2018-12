V najvyšších polohách Vysokých i Západných Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

BRATISLAVA 16. decembra (WebNoviny.sk) – V najvyšších polohách Vysokých, Západných Tatier a Malej Fatry trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, t. j. 2. stupeň z 5-dielnej stupnice. Ako ďalej na svojej internetovej stránke informuje Horská záchranná služba, v nižších a stredných polohách a v ostatných pohoriach trvá len malé lavínové nebezpečenstvo, konkrétne 1. stupeň.

Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy a žľaby, svahy pod sedlami J, JV a V orientácií, čiže na miesta kde bolo začiatkom týždňa previate väčšie množstvo nového snehu (30 – 60 cm). Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne uvedených orientácií. Tendencia lavínového nebezpečenstva je podľa HZS klesajúca.

Pokiaľ ide o počasie, v nedeľu ráno bolo na horách jasno až polooblačno, na podhorí a vo Fatrách hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -13 do -7°C. Za uplynulých 24 hodín pripadlo najmä na východe a juhovýchode (Vysoké Tatry a Nízke Tatry) 3 až 6 cm nového snehu. Počas poslednej periódy sneženia (nedeľa – streda) pripadlo na horách 25 – 65 cm nového snehu, zväčša na trávnatý alebo skalnatý podklad.

Zrážky prichádzali od západu až severozápadu a spolu so silným vetrom bol sneh previevaný hlavne na záveterné: južné, juhovýchodné a východné svahy. V žľaboch najvyšších polôh tu môžeme nájsť aj nafúkané vankúše s hrúbkou 0,5 až 1 m, a naopak, na vetrom exponovaných miestach bol sneh sfúkaný na tvrdý podklad. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 50 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 35 – 75 cm.