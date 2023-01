V nelegálnej tabakovej fabrike vykorisťovali Ukrajincov, polovica žila v Španielsku so statusom utečenca

V nelegálnej tabakovej továrni v severnom Španielsku vykorisťovali ukrajinských pracovníkov. Hovorca španielskej civilnej gardy v pondelok agentúre the Associated Press povedal, že pri razii v závode našli 10 vykorisťovaných Ukrajincov, pričom polovica z nich žila v krajine so statusom utečenca.

Nemali legálne zmluvy

Pracovníci vo fabrike La Rioja podľa hovorcu žili v preplnených prefabrikovaných jednotkách vo vnútri továrne, aby ich nebolo vidieť vonku. Mali dlhý pracovný čas, ale nemali legálne pracovné zmluvy.

Zločinecká organizácia pašujúca tabak

Továreň bola jedna z troch, na ktoré sa španielska polícia zamerala pri celonárodnej operácii proti zločineckej organizácii pašujúcej tabak. Dovedna zatkli 27 ľudí a zhabali cigarety a tabakové listy v hodnote 37,5 milióna eur.

Úrady tiež prehľadali viac ako 20 sídel, priemyselných budov a obchodov, pričom lídrom zločineckej skupiny zhabali tiež luxusné autá, šperky a veľké obnosy hotovosti. V Španielsku žije viac ako 150-tisíc ukrajinských utečencov, ktorí dostali dočasnú ochranu po úteku pred vojnou v ich vlasti.