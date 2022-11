V Nemecku podľa Šeligu nemajú pochybnosť, že Vietnamec bol unesený cez Slovensko a reagoval aj Kiska

Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) v piatok 4. novembra podal podnet na generálnu prokuratúru, aby sa opäť začalo vyšetrovanie podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze únosu Vietnamca z roku 2017.

Slovenská prokuratúra vyšetruje len skutok zavlečenia, ale podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorý dovolil použiť vládny špeciál na únos Vietnamca, zastavila Krajská prokuratúra v Bratislave bez začatia trestného stíhania.

Existuje dôvodné podozrenie

Ako píše v tlačovej správe Šeliga, existuje totiž dôvodné podozrenie, že predstavitelia vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho boli zapletení a pomáhali s únosom Vietnamca cez naše územie, no naša prokuratúra mlčí.

„V Nemecku nemajú pochybnosť, že Vietnamec bol unesený, a že bol unesený cez Slovensko. Nezabudli sme na nadštandardné vzťahy, ktoré vtedy panovali medzi vládou Roberta Fica a Vietnamom. Zneužitie štátneho lietadla na únos musí byť vyšetrené a ak nebude konať generálny prokurátor Maroš Žilinka, mali by začať konať iní,“ zdôraznil Šeliga.

Kiska zverejnil ukážku z knihy

Ku kauze únosu Vietnamca sa na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý prezident Andrej Kiska. Ako napísal, dnes sa vďaka fungujúcej prokuratúre a súdnictvu v Nemecku odhaľujú detaily z únosu Vietnamca a úloha Slovenska, pričom zverejnil ukážku z pripravovanej knihy rozhovorov so Števom Hríbom.

„Pár dní po udalosti mi jeden z mojich ochrankárov povedal, že zo Slovenska bol unesený vietnamský občan a že je za tým Kaliňák. Dozvedel sa to od svojich kolegov. Jeden z nich vraj letel s uneseným Vietnamcom aj do Moskvy,“ uviedol Kiska s tým, že vtedy uvažoval o tom, či informácia o únose, ktorú dostal, nie je len provokáciu a zámerne podhodeným vymysleným príbehom s cieľom vyprovokovať reakciu prezidenta a zdiskreditovať ho.

Celá kauza sa zahrala do stratena

Kiska taktiež podľa vlastných slov počul o tom, že únos bola obojstranne výhodná vec a konkrétni politici z toho mali biznis vo Vietname, ale nepotvrdilo sa to.

„Mimoriadne priateľský vzťah s Vietnamom sa ukázal v roku 2017, keď tam na dlhom pobyte na pozvanie vietnamskej strany bol vtedajší minister vnútra Kaliňák so svojou štátnou tajomníčkou Sakovou a policajným prezidentom Gašparom,“ dodal Kiska. Dôvodom, prečo by postkomunistický štát pomáhal uniesť Vietnamu jeho občana sú podľa bývalého prezidenta peniaze.

Kiska nevie, či sa o únose dozvieme celú pravdu, pretože vyšetrovanie už na začiatku išlo rýchlo do stratena. „Celá kauza sa zahrala do stratena a súčasný generálny prokurátor to potom už len celé pochoval,“ uzavrel Kiska.