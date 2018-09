V Nemecku predpovedajú do roku 2022 až milión elektromobilov, automobilky ponúkajú desiatky modelov

BERLÍN 19. septembra (WebNoviny.sk) – Do roku 2022 by v Nemecku malo byť registrovaných milión elektrických alebo hybridných automobilov. Vyplýva to z odhadu vládneho poradného panelu, ktorý o tom informoval v stredu.

Podľa odborníkov nedávne dodatočné finančné stimuly pre kupujúcich pomohli poskytnúť dostatočný impulz pre to, aby počet elektromobilov v Nemecku dosiahol miliónovú hranicu v roku 2022.

Podľa oficiálnych údajov bolo v krajine minulý mesiac približne 460 tis. elektrických a hybridných áut a približne 13 500 verejne dostupných nabíjacích staníc. Nemecké automobilky v súčasnosti ponúkajú 33 modelov elektrických alebo hybridných vozidiel. Odvetvie však očakáva, že v nadchádzajúcich rokoch sa tento počet strojnásobí.