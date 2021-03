V Nemecku stúpa počet nakazených, krajina plánuje opätovne sprísniť opatrenia

Nemecké úrady v pondelok pravdepodobne opäť rozšíria niektoré ochranné opatrenia a sprísnia obmedzenia na potlačenie šíriaceho sa koronavírusu. Kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín budú v rámci videokonferencie diskutovať o ďalších krokoch.

Väčšina obmedzení na území Nemecka v súčasnosti platí do 28. marca, no kancelárka navrhuje ich predĺženie až do 18. apríla. Dôvodom je neustály nárast počtu prípadov koronavírusu, predovšetkým britskej mutácie. Namiesto predtým avizovaného postupného uvoľňovania sa tak dá očakávať opätovné zatiahnutie tzv. núdzových bŕzd.

„Bohužiaľ, túto núdzovú brzdu budeme musieť použiť,“ uviedla v piatok Merkelová. Infikovanosť v Nemecku bola v pondelok na úrovni 107 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Pred tromi týždňami bola pritom miera 60 chorých na 100-tisíc ľudí.

Nemecko sa medzitým snaží po pomalom začiatku urýchliť svoju očkovaciu kampaň. Do nedele dostalo aspoň prvú dávku očkovacej látky 9 % populácie a obe dávky 4 % ľudí. Nemecko sa doteraz vo veľkej miere spoliehalo na špeciálne očkovacie centrá. To by sa však po Veľkej noci malo zmeniť a očkovať by sa tak malo aj v bežných lekárskych ordináciách.