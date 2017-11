V New Yorku po útoku začali rozmiestňovať betónové bariéry

NEW YORK 3. novembra (WebNoviny.sk) – Newyorské úrady začali v meste s umiestňovaním betónových bariér na 57 križovatkách, vrátane tej, ktorou v utorok prešiel útočník na cyklistickú trasu a zabil osem ľudí. Na projekte sa podieľajú mesto New York, dopravný podnik štátu New York či tamojšia polícia.

Senátorka Kirsten Gillibrand po spomínanom incidente predložila návrh, podľa ktorého by kompetentní získali na vybudovanie zábran po celom štáte 50 miliónov dolárov (v prepočte približne 43 miliónov eur).

Uzbecký imigrant Sayfullo Saipov zabil v utorok osem ľudí na newyorskom Manhattane, kde do nich vrazil dodávkou. Svojím činom podľa vlastných slov reagoval na výzvy extrémistickej organizácie Islamský štát. Medzi obeťami je päť Argentínčanov, jedna Belgičanka a dvaja Američania.

Podľa prokuratúry si podozrivý v nemocničnej izbe, kam ho previezli postreleného po zásahu polície, žiadal vyvesiť vlajku Islamského štátu a povedal, že „má dobrý pocit z toho, čo spravil“. Dvadsaťdeväťročnému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest smrti.