V New Yorku rozdali ceny MTV Video Music Awards, pieseň roka naspievala Olivia Rodrigo

V newyorskom Barclays Center v nedeľu rozdali MTV Video Music Awards. Hlavnú cenu za Video roka si odniesol rapper a spevák Lil Nas X vďaka hitu Montero (Call Me by Your Name), ktorý mu vyniesol aj ceny za najlepšiu réžiu a vizuálne efekty.

Ďalšími viacnásobnými víťazmi boli speváčka Olivia Rodrigo (Najlepšia nová umelkyňa, Pieseň roka a Najlepšie vystúpenie z relácie MTV Push), spevák Justin Bieber (Umelec roka a Najlepšie popové video), skupina BTS (Skupina roka, Najlepšie K-pop video a Skladba leta), speváčka Billie Eilish (Video pre dobro a Najlepšie latino video) a Bruno Mars, Anderson .Paak a Silk Sonic (Najlepšie r’n’b video a strih). Informujú o tom portály magazínov Entertainment Weekly a Billboard.

Skupina Foo Fighters si odniesla Global Icon Award a počas svojho vystúpenia si pripomenula zosnulého bubeníka kapely Rolling Stones Charlieho Wattsa.

Udeľovanie cien moderovala rapperka a speváčka Doja Cat a vystúpili počas neho napríklad spomenutí Bieber a Lil Nas X, sprevádzaní Kidom Laroiom a Jackom Harlowom, Normani, Chloe Bailey či Madonna a Jennifer Lopez, ktoré si pripomenuli 40. výročie MTV.

Prehľad víťazov a víťaziek MTV Video Music Awards 2021:

Video roka: Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Umelec alebo umelkyňa roka: Justin Bieber

Pieseň roka: Olivia Rodrigo – Drivers License

Najlepší nový umelec alebo umelkyňa: Olivia Rodrigo

Najlepšia skupina: BTS

Najlepšia spolupráca: Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Najlepšie popové video: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

Najlepšie hip-hopové video: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – Franchise

Najlepšie r’n’b video: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Najlepšie K-pop video: BTS – Butter

Najlepšie latino video: Billie Eilish & Rosalía – Lo Vas A Olvidar

Najlepšie rockové video: John Mayer – Last Train Home

Najlepšie alternatívne video: Machine Gun Kelly ft. Blackbear – My Ex’s Best Friend

Video pre dobro: Billie Eilish – Your Power

Najlepšie vystúpenie z relácie MTV Push: Olivia Rodrigo – Drivers License

Skladba leta: BTS – Butter

Najlepšia réžia: Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name) (réžia: Lil Nas X a Tanu Muino)

Najlepšia choreografia: Harry Styles – Treat People With Kindness

Najlepšia výprava: Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend (výprava: Alec Contestabile)

Najlepší strih: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open (strih: Troy Charbonnet)

Najlepšie vizuálne efekty: Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name) (efekty: Mathematic)

Najlepšia kamera: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – Brown Skin Girl (kamera: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant)

Global Icon Award: Foo Fighters