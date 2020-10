V deviatich francúzskych mestách už platí nočný zákaz vychádzania, nepáči sa najmä majiteľom barov a reštaurácií

Ulice Paríža a ďalších ôsmich francúzskych miest v sobotu večer prvýkrát zažili zákaz vychádzania po 21:00, ktorý má trvať najmenej štyri týždne. Opatrenie ohlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron s cieľom potlačiť šíriaci sa koronavírus, nakoľko počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch presahoval počet 30-tisíc pozitívne testovaných denne.

Macron podotkol, že zákazy vychádzania sú potrebné, aby sa zabránilo preplneniu miestnych nemocníc. Uvedené nariadenie sa vo Francúzsku dotklo takmer 20 miliónov ľudí, okrem Paríža platí aj v Marseille, Lyone, Lille či Toulouse. Nočný zákaz vychádzania sa končí o 6:00, pričom Francúzsko vysiela do akcie ďalších 12-tisíc policajtov, aby dohliadali na jeho dodržiavanie.

Opatrenie kritizujú predovšetkým majitelia barov a reštaurácií. „Mám právo spochybňovať postup vlády. Myslím si, že pre naše odvetvie je to katastrofické opatrenie,“ uviedol Xavier Denamur, ktorý vlastní niekoľko reštaurácií a bistier v Paríži. Podľa neho by sa zákaz vychádzania nemal začať skôr ako o 23:00. „Prinajmenšom by nás to nezničilo. Neexistujú dôkazy o tom, že by rozdiel niekoľkých hodín mal vplyv na šírenie vírusu,“ dodal.