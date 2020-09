V niektorých štvrtiach Madridu prudko stúpa počet nakazených, úrady chcú obmedziť pohyb ľudí

Úrady v španielskej metropole Madrid budú selektovať mestské časti a v oblastiach, kde sa koronavírus šíri rýchlejšie, pristúpia k obmedzeniu pohybu obyvateľstva.

Nové opatrenia vrátane obmedzenia mobility sa s najväčšou pravdepodobnosťou dotknú južných štvrtí mesta, kde býva predovšetkým robotnícka trieda. Práve v tejto lokalite sa ochorenie COVID-19 od augusta šíri rýchlym tempom.

„Pred príchodom jesene chceme v Madride ustáliť mieru infikovanosti a predchádzať komplikáciám, ktoré by mohli nastať,“ povedal zástupca šéfa regionálneho úradu zdravotníctva Antonio Zapatero s tým, že o „drastických opatreniach“, ktoré by mali prijať, rozhodnú do konca týždňa.

Nenosenie rúšok a ignorovanie karantény

Podľa Zapatera ľudia naďalej organizujú veľké zhromaždenia a často zabúdajú na odstupy a nosenie tvárových masiek.

Ako ďalej dodal, polícia bude monitorovať dodržiavanie povinnej izolácie, keďže sa zistilo, že minimálne 90 osôb s pozitívnym testom na koronavírus nerešpektovalo karanténu a vybralo sa do spoločnosti iných ľudí.

V Madride stúpajú počty nakazených

Madrid a jeho okolie so 6,6 milióna obyvateľov denne tvoria takmer tretinu nových prípadov na španielskom území. Počas ostatného týždňa v Španielsku denne zaznamenali zhruba 8200 nakazených.

Po vypuknutí pandémie bolo Španielsko niekoľko mesiacov najviac postihnutou krajinou na európskom kontinente. Ochorenie COVID-19 dosiaľ diagnostikovali u vyše 600-tisíc ľudí, viac ako 30-tisíc obyvateľov Španielska mu už podľahlo.