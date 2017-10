V nominácii na Zlatú loptu France Football sú aj Ronaldo, Messi a Neymar

PARÍŽ 10. októbra (WebNoviny.sk) – Portugalský obhajca prvenstva Cristiano Ronaldo, Argentínčan Lionel Messi aj Brazílčan Neymar figurujú vo výbere francúzskeho odborného časopisu France Football v súvislosti s prestížnou výročnou bilančnou anketou Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu kalendárneho roka.

Tridsať nominovaných

France Football v priebehu pondelka zverejnil kompletnú tridsiatku nominovaných. Okrem spomenutého tria sú v hre aj Luka Modrič, Luis Suárez, Sergio Ramos, Philippe Coutinho, Dries Mertens, Antoine Griezmann, Gianluigi Buffon, Sadio Mané, Edinson Cavani či Kylian Mbappé.

O držiteľovi Zlatej lopty rozhodne medzinárodná skupina novinárov, víťaz vzíde v decembri priamo z 30-člennej nominácie bez užšieho výberu finalistov.

Do hlasovania už nie sú zapojení tréneri a kapitáni národných tímov. Nové pravidlá ankety zverejnilo periodikum vlani v septembri po tom, ako po šiestich rokoch ukončilo spoluprácu s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA).

Zlatá lopta FIFA

Zjednotená výročná Zlatá lopta FIFA existujúca od roku 2010 sa rozdelila na dve ocenenia. France Football udeľoval od roku 1956 Zlatú loptu na základe hlasovania novinárov. Najprv to bola cena pre najlepšieho európskeho hráča v danom roku, neskôr pre jednotku pôsobiacu na „starom kontinente“ bez ohľadu na národnosť, od roku 2007 sa volilo úplne bez obmedzenia.

Anketa FIFA vznikla v roku 1991, vyhlasovali ju do roku 2009 vrátane, víťaza určovali tréneri a kapitáni reprezentácií. V unifikovanej verzii od roku 2010 volili novinári, resp. tréneri a kapitáni národných A-tímov. Spoločnú Zlatú loptu FIFA získali v jej nedlhej histórii len dvaja laureáti: štyrikrát Argentínčan Messi a dva razy Portugalčan C. Ronaldo, ktorý uspel aj vlani – už výlučne pod hlavičkou France Football.

Nominovaní na ocenenie Zlatá lopta 2017

podľa France Football (30 hráčov)

Neymar (Braz. / FC Barcelona a Paríž Saint-Germain), Luka Modrič (Chor. / Real Madrid), Paulo Dybala (Arg. / Juventus Turín), Marcelo (Braz. / Real Madrid), N’Golo Kanté (Fr. / FC Chelsea), Luis Suárez (Urug. / FC Barcelona), Sergio Ramos (Šp. / Real Madrid), Jan Oblak (Slovin. / Atlético Madrid), Philippe Coutinho (Braz. / FC Liverpool), Dries Mertens (Belg. / SSC Neapol), Kevin De Bruyne (Belg. / Manchester City), Robert Lewandowski (Poľ. / Bayern Mníchov), David de Gea (Šp. / Manchester United), Harry Kane (Angl. / Tottenham Hotspur), Edin Džeko (Bos. a Herc. / AS Rím), Antoine Griezmann (Fr. / Atlético Madrid), Toni Kroos (Nem. / Real Madrid), Gianluigi Buffon (Tal. / Juventus Turín), Sadio Mané (Sen. / FC Liverpool), Radamel Falcao (Kol. / AS Monako), Lionel Messi (Arg. / FC Barcelona), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon / Borussia Dortmund), Edinson Cavani (Urug. / Paríž Saint-Germain), Mats Hummels (Nem. / Bayern Mníchov), Karim Benzema (Fr. / Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portug. / Real Madrid), Eden Hazard (Belg. / FC Chelsea), Leonardo Bonucci (Tal. / Juventus Turín a AC Miláno), Isco (Šp. / Real Madrid), Kylian Mbappé (Fr. / AS Monako a Paríž Saint-Germain)