V Nostalgii Hitler versus Picasso, Renoir aj Sorrentino

BRATISLAVA 2. apríla 2019 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v apríli pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý aprílový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Aprílová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu nového filmu HITLER VERSUS PICASSO, ktorý divákom priblíži, čo stálo za nacistickou obsesiou výtvarným umením a aké poklady skrývali tajné zbierky Hitlera a Göringa. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na mimoriadne predstavenie snímky RENOIR: UCTIEVANÝ A ZATRACOVANÝ, ktorá je nielen pútavou biografiou významného impresionistického maliara, ale odhaľuje Renoira ako spojivo medzi starým a novým umením. V aprílovom programe Nostalgie nebude chýbať originálna komédia GREEN BOOK, ktorá prekvapivo získala Oscara za najlepší film roka, ale ani prehliadka filmov talianskeho mága Paola Sorrentina, ktorá okrem režisérových slávnych snímok BOŽSKÝ a VEĽKÁ NÁDHERA zahŕňa i jeho najnovšiu provokatívnu komediálnu drámu ONI A SILVIO o živote notoricky známeho miliardára, strojcu škandálov, mediálneho magnáta a dlhoročného talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V apríli sa môžu tešiť na pokračovanie francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI?, úsmevnú love story o ľúbostnom štvoruholníku VERNÍ NEVERNÍ, mrazivý dánsky príbeh ZLOŽKA 64, v ktorom kriminálne Oddelenie Q rieši dávny prípad násilného väznenia žien na ostrove Sprogo, čiernohumornú historickú drámu FAVORITKA odhaľujúcu šialené intrigy a rivalitu žien na dvore anglickej kráľovnej Anny Stuartovej, taliansku komédiu JEDNOU NOHOU V BASE o tom, že zákon nemusí vždy platiť pre všetkých rovnako, šťavnatú islandskú komediálnu drámu WOMAN AT WAR i milú francúzsku komédiu DO PLAVIEK! o partii sympatických stroskotancov.

Aprílový program Nostalgie ponúkne aj nový slovenský film OSTRÝM NOŽOM. Príbeh otca, ktorému neonacisti zavraždia syna a on sa v prehnitom systéme nedokáže dovolať pravdy, vychádza zo skutočných udalostí nevyriešenej vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Emotívny dokument o eutanázii DOBRÁ SMRŤ rozpráva skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Janette. V česko-slovenskej koprodukcii vznikla hviezdne obsadená snímka SKLENENÁ IZBA, ktorá rozpráva dramatický príbeh ľudí, inšpirovaný osudom legendárnej brnianskej vily Tugendhat. V programe nebude chýbať ani nová česká čierna komédia TERORISTKA o učiteľke na dôchodku v podaní Ivy Janžurovej či posledná adrenalínová výprava „žltého cirkusu“ TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY.

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu pokračovania úspešných animovaných filmov LEGO PRÍBEH 2 a AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3, dobrodružná komédia PRINC KRASOŇ, v ktorej Snehulienka, Šípková Ruženka i Popoluška zistia, že sú zaľúbené do rovnakého muža, či

Zábavné animované dobrodružstvo HĽADÁ SA YETI, v ktorom slávny dobrodruh hľadá najskôr legendárneho Yetiho a potom aj jeho rodinu. V aprílovom programe Nostalgie nebude chýbať ani nové dojímavé spracovanie obľúbeného klasického príbehu o lietajúcom slonovi DUMBO, ktoré na plátna kín prináša vizionársky režisér Tim Burton.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animovanú komédiu ASTERIX: SÍDLO BOHOV a pre seniorov najnovšie filmové spracovanie detektívky Agathy Christie VRAŽDA V ORIENT EXPRESE…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

03.04. ST 19:30 BOŽSKÝ Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2008

04.04. ŠT 19:00 DOBRÁ SMRŤ Tomáš Krupa, SR/ČR/Fr./Rak., 2018

04.04. ŠT 20:30 OSTRÝM NOŽOM Teodor Kuhn, SR, 2018

05.04. PI 18:00 LEGO PRÍBEH 2 Mike Mitchell, Trisha Gum, USA/Austr./Dán., 2019

05.04. PI 20:00 FAVORITKA Yorgos Lanthimos, Brit./Ír./USA, 2018

06.04. SO 16:00 DUMBO Tim Burton, USA, 2019

06.04. SO 18:00 SKLENENÁ IZBA Julius Ševčík, ČR/SR, 2019

06.04. SO 20:00 TERORISTKA Radek Bajgar, ČR/SR, 2019

10.04. ST 19:30 ZLOŽKA 64 Christoffer Boe, Dán., 2018

11.04. ŠT 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2013

12.04. PI 18:00 AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 Dean DeBlois, USA, 2019

12.04. PI 20:00 JEDNOU NOHOU V BASE Valerio Attanasio, Tal., 2018

13.04. SO 16:00 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY Dan Přibáň, ČR, 2019

13.04. SO 18:00 HITLER VERSUS PICASSO (ART ON SCREEN) Claudio Poli, Tal./Fr./Nem., 2018

13.04. SO 20:00 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 2019

15.04. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: VRAŽDA V ORIENT EXPRESE

17.04. ST 19:00 VERNÍ NEVERNÍ Louis Garrel, Fr., 2018

17.04. ST 20:30 TERORISTKA Radek Bajgar, ČR/SR, 2019

18.04. ŠT 18:00 PRINC KRASOŇ Ross Venokur, Kan., 2018

18.04. ŠT 19:45 GREEN BOOK Peter Farrelly, USA, 2018

24.04. ST 19:30 WOMAN AT WAR Benedikt Erlingsson, Island/Fr., 2018

25.04. ŠT 19:30 ONI A SILVIO Paolo Sorrentino, Tal./Fr., 2018

26.04. PI 18:00 HĽADÁ SA YETI Chris Butler, USA, 2019

26.04. PI 19:45 ZAMILOVANÁ GLORIA Sebastián Lelio, USA/Chile, 2018

27.04. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: ASTERIX: SÍDLO BOHOV

27.04. SO 18:00 RENOIR: UCTIEVANÝ A ZATRACOVANÝ (EXHIBITION ON SCREEN) Phil Grabsky, Brit., 2016

27.04. SO 19:45 DO PLAVIEK! Gilles Lellouche, Fr., 2018

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk