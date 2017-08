V Nostalgii očakávané filmy Po strništi bos i Čiara

BRATISLAVA 2. augusta 2017 (WBN/PR) – Pestrú letnú ponuku dvadsiatich filmových predstavení pripravila v auguste pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov v nej čaká oveľa väčšie pohodlie i zaujímavý augustový program, v ktorom nebudú chýbať očakávané nové filmy Jana Svěráka i Petra Bebjaka, pravidelný cyklus Európske oko, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Slovenský režisér Peter Bebjak získal Cenu za najlepšiu réžiu na nedávno skončenom festivale v Karlových Varoch za kriminálny thriller ČIARA situovaný do srdca slovensko-ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú kultúry, jazyky i ľudské životy. Netrpezlivo očakávaný je i nový film tvorivej dvojice Jana a Zdeňka Svěrákovcov PO STRNIŠTI BOS, ktorý dejovo predchádza ich legendárnej „Obecnej škole“, vracia sa do detstva malého Edu Součka a rozpráva o jeho osudoch počas druhej svetovej vojny. V augustovom programe Nostalgie nebude chýbať ani ambiciózny hraný debut Terezy Nvotovej ŠPINA, ktorý je dramatickým príbehom sedemnásťročnej Leny, ktorá sa musí vyrovnať so znásilnením.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V auguste sa môžu tešiť na brilantnú taliansku komédiu Paola Genovesa ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý doterajší život, britskú vojnovú drámu Christophera Nolana DUNKIRK, ktorá vychádza z reálnych historických udalostí evakuácie obkľúčených francúzskych a britských vojakov z pláží prístavu Dunkirk na jar 1940, vášnivú balkánsku romancu NA MLIEČNEJ CESTE v réžii Emira Kusturicu, ktorý sa po dlhých rokoch vracia po boku Monicy Bellucci v hlučnej a divokej komédii s prvkami modernej rozprávky, či francúzsku multi-kulti komédiu Philippa de Chauverona SRDEČNE VÁS VÍTAME o spolužití jednej rómskej rodiny so slávnym spisovateľom, ktorý chce svetu dokázať svoju ústretovosť.

Priaznivcov žánrových filmov čaká v augustovej Nostalgii azda najštýlovejší akčný krimi film roka BABY DRIVER, ktorý rozpráva príbeh hudbou posadnutého mladíka menom Baby, ktorý robí šoféra bankovým lupičom a zaisťuje im únik z miesta činu, atmosférický fantasy príbeh TEMNÁ VEŽA inšpirovaný legendárnou knižnou sériou bestsellerov z pera majstra hororu Stephena Kinga, zábavná romantická komédia SRDCU NEROZKÁŽEŠ o tom, že skutočná láska dokáže prekonať všetky prekážky, ktorá sa stala diváckym hitom festivalu Sundance a kritici o nej hovoria ako o najvtipnejšej love story roka, či špionážny akčný thriller ATOMIC BLONDE o tajnej agentke MI6, ktorá je vyslaná počas studenej vojny do Berlína, kde už tiká časovaná nálož blížiacej sa revolúcie a dvojití agenti majú plné ruky práce.

Z augustovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu veselé dobrodružstvá smajlíkov žijúcich v mobile, ktoré v 2D i 3D verzii ponúkne komédia EMOJI FILM odohrávajúca sa v rušnom meste Textopolis. V programe nebudú chýbať ani pokračovania animovanej komédie JA, ZLODUCH 3, v ktorej sa na plátna kín vracia najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci, či dobrodružnej komédie VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ, v ktorej musia zvierací hrdinovia zachrániť svoj domov.

Aktuálny program Kino Nostalgia – kinosála Spoločenského domu Nivy

02.08. ST 19:30 BABY DRIVER Edgar Wright, Brit./USA, 2017

03.08. ŠT 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 2016

04.08. PI 18:00 JA, ZLODUCH 3 Kyle Balda, Pierre Coffin, USA, 2017

04.08. PI 20:00 SRDEČNE VÁS VÍTAME Philippe de Chauveron, Fr./Belg., 2017

05.08. SO 20:00 ČIARA Peter Bebjak, SR/ČR/Ukraj., 2017

09.08. ST 19:30 ČIARA Peter Bebjak, SR/ČR/Ukraj., 2017

10.08. ŠT 19:30 ŠPINA Tereza Nvotová, SR/ČR, 2017

11.08. PI 18:00 EMOJI FILM 3D Tony Leondis, USA, 2017

11.08. PI 20:00 ATOMIC BLONDE David Leitch, USA, 2017

16.08. ST 19:30 DUNKIRK Christopher Nolan, Brit./Fr./Hol./USA, 2017

17.08. ŠT 19:30 SRDCU NEROZKÁŽEŠ Michael Showalter, USA, 2017

18.08. PI 18:00 EMOJI FILM Tony Leondis, USA, 2017

18.08. PI 20:00 ČIARA Peter Bebjak, SR/ČR/Ukraj., 2017

23.08. ST 19:30 SRDEČNE VÁS VÍTAME Philippe de Chauveron, Fr./Belg., 2017

24.08. ŠT 19:30 PO STRNIŠTI BOS (PREMIÉRA) Jan Svěrák, ČR/SR/Dán., 2017

25.08. PI 18:00 VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2 Cal Brunker, Kan./USA, 2017

25.08. PI 19:45 NA MLIEČNEJ CESTE Emir Kusturica, Srb./Brit./USA, 2016

26.08. SO 19:30 PO STRNIŠTI BOS Jan Svěrák, ČR/SR/Dán., 2017

30.08. ST 19:30 TEMNÁ VEŽA Nikolaj Arcel, USA, 2017

31.08. ŠT 19:30 PO STRNIŠTI BOS Jan Svěrák, ČR/SR/Dán., 2017

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk