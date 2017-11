V Nostalgii Renoir, AninetFest i nový Woody Allen

BRATISLAVA 29. novembra 2017 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v decembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý decembrový program, v rámci ktorého sa môžu tešiť na mimoriadne predstavenie, ktoré im umožní prežiť výstavu v kine, nebudú chýbať pravidelné cykly Európske oko, Best of Fest či Slovenské kino, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Decembrová ponuka Nostalgie zahŕňa aj mimoriadne predstavenie RENOIR – UCTIEVANÝ A ZATRACOVANÝ. Pútavý film z cyklu „Exhibition On Screen“ je nielen novou biografiou významného impresionistického maliara, ale odhaľuje Renoira ako spojivo medzi starým a novým umením. Priaznivcom animovaných filmov ponúkne Nostalgia pásmo ANINETFEST 2017, ktoré zahŕňa 20 najlepších krátkych animovaných snímok z celého sveta vybraných z 1650 súťažných filmov medzinárodného festivalu. A hneď po Novom roku sa fanúšikovia legendárneho Woodyho Allena môžu v Nostalgii tešiť na premiérové uvedenie jeho novej komediálnej drámy KOLESO ZÁZRAKOV, ktorá rozpráva príbeh vášne, násilia a zrady v kontraste malebného prostredia Coney Islandu v 50. rokoch minulého storočia.

Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie neobvyklú maďarskú love story o dvoch osamelých ľuďoch O TELE A DUŠI, za ktorú režisérka Ildikó Enyedi získala Zlatého medveďa na MFF Berlín 2017, i švédsku komediálnu drámu o kurátorovi múzea ŠTVOREC, za ktorú jej tvorca Ruben Östlund získal Zlatú palmu na MFF Cannes 2017. Na festivaloch v Sundance, Cannes i Karlových Varoch nadchol kritikov i divákov mrazivý krimithriller Taylora Sheridana WIND RIVER a za mysteriózny thriller ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA získal grécky režisér Yorgos Lanthimos Cenu za scenár na MFF Cannes 2017.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V decembri sa môžu tešiť na francúzsku komédiu KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ od tvorcov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, britský romantický životopisný film NÁDYCH PRE LÁSKU, švédsku drámu BORG/McENROE o legendárnom súboji dvoch veľkých tenisových rivalov, taliansku komediálnu drámu MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB od režiséra hitu „Úplní cudzinci“ Paola Genovesa, ale i neobvyklú „popoluškovskú“ komédiu MADAM SLÚŽKA, v ktorej žiari múza Pedra Almodóvara Rossy de Palma.

Decembrový program ponúkne aj zaujímavé novinky slovenského filmu: kontroverzný dokumentárny film Zuzany Límovej MEDZI NAMI, ktorý odkrýva svet za zatvorenými dverami pôrodníc, i snímku Pavla Barabáša o histórii slovenského himalájskeho horolezectva VÁBENIE VÝŠOK. Nebude chýbať ani mrazivý český dokument Víta Klusáka SVĚT PODLE DALIBORKA, ktorý je „portrétom nežného neonacistu“ z Prostějova. A priaznivci žánrových filmov sa môžu tešiť na futuristický sci-fi thriller 7 SESTIER či najnovšie filmové spracovanie slávnej detektívky Agathy Christie VRAŽDA V ORIENT EXPRESE.

Z decembrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., potešia určite celú rodinu nové dobrodružstvá roztomilého medvedíka PADDINGTON 2, animovaný dobrodružný príbeh ESÁ Z PRALESA či komédia o jednej strašidelnej rodinke PRÍŠERÁKOVCI. A začiatkom januára sa na rodičov s deťmi v Nostalgii teší dobrácky nemotorný býk FERDINAND s veľkým srdcom.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.12. PI 18:00 PADDINGTON 2 Paul King, Brit./Fr., 2017

01.12. PI 20:00 WIND RIVER Taylor Sheridan, Brit./Kan./USA, 2017

02.12. SO 16:00 SVĚT PODLE DALIBORKA Vít Klusák, ČR/SR/Brit., 2017

02.12. SO 18:00 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 2017

02.12. SO 20:00 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017

04.12. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: BOŽSKÁ FLORENCE

06.12. ST 19:30 ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA Yorgos Lanthimos, Brit./USA/Ír., 2017

08.12. PI 17:00 MIKULÁŠ V SD NIVY – TOM & JERRY: ZIMNÉ ROZPRÁVKY

08.12. PI 18:30 ESÁ Z PRALESA David Alaux, Fr., 2017

08.12. PI 20:15 7 SESTIER Tommy Wirkola, Brit./USA/Fr., 2017

09.12. SO 16:30 MEDZI NAMI Zuzana Límová, SR/Tal., 2016

09.12. SO 18:00 RENOIR – UCTIEVANÝ A ZATRACOVANÝ Phil Grabsky, Brit., 2016

09.12. SO 19:45 NÁDYCH PRE LÁSKU Andy Serkis, Brit., 2017

12.12. UT 19:45 BORG/McENROE Janus Metz, Švéd./Dán./Fín., 2017

13.12. ST 18:00 ANINETFEST 2017 – 20 najlepších animácií

13.12. ST 19:45 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 2017

14.12. ŠT 19:00 ŠTVOREC Ruben Östlund, Švéd./Dán./Nem./Fr., 2017

15.12. PI 18:00 PRÍŠERÁKOVCI Holger Tappe, Nem./Brit., 2017

15.12. PI 19:45 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017

16.12. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: TŘI BRATŘI

16.12. SO 18:00 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB Paolo Genovese, Tal., 2017

16.12. SO 20:00 MADAM SLÚŽKA Amanda Sthers, Fr., 2017

20.12. ST 18:00 PADDINGTON 2 Paul King, Brit./Fr., 2017

20.12. ST 20:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017

04.01. ŠT 19:00 KOLESO ZÁZRAKOV (PREMIÉRA) Woody Allen, USA, 2017

05.01. PI 18:00 FERDINAND Carlos Saldanha, USA, 2017

05.01. PI 20:00 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 2017

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk