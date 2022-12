V novele trestného zákona sa podarilo odstrániť zásadné rozpory, tvrdí Karas (video)

Za vrchol profesijnej kariéry by som pokladal, ak by sa mi podarilo predložiť vyvážený návrh novely trestného zákona, ktorý by reflektoval uplynulé obdobia a vyhodnotil doterajšie skúsenosti s aplikáciou trestného zákona, jeho dopadom na prevenciu páchania kriminality, recidívu, ale najmä, aby zohľadnil aj posun spoločnosti a v osobitnom rozmere.

Ide o návrh, ktorý by prihliadol aj na moderné tendencie európskeho trestania. Uviedol to poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas na utorňajšej tlačovej besede, v rámci ktorej informoval o stave prípravy novely trestného zákona.

Implementácia súdnej mapy

Pokračoval s tým, že tendencie európskeho trestania v súčasnosti nesmerujú už len k jednoduchému potrestaniu páchateľa odňatím slobody, pretože odstupom času sa to vyhodnocuje ako nedostatočné a pristupuje sa k takzvanej restoratívnej justícii.

„Príprava novely trestného zákona bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní od septembra, ukončené bolo pred približne dvomi týždňami, kde sme zozbierali viac ako 500 pripomienok od pripomienkujúcich subjektov. Už pri nástupe do funkcie som hovoril, že prioritou na ministerstve spravodlivosti je implementácia súdnej mapy. Na tej sa intenzívne pracuje a vďaka časovému priestoru, ktorý sme dostali, sa darí personálne doriešiť súdy a rovnako organizačno-technicky pripraviť spustenie reformy od 1.6. 2023,“ uviedol Karas s tým, že za vrchol svojej kariéry by však pokladal predloženie novely trestného zákona, ktorý by viac reflektoval súčasnosť.

Treba postupovať opatrne

„Od svojho nástupu do funkcie som zásadne zmenil spôsob spracovania pripomienkovania základného legislatívneho textu. Trestný zákon považujem za jeden z najvýraznejších a najvýznamnejších kódexov každej krajiny, nakoľko reflektuje najprísnejšími postihmi a sankciami tam, kde je potrebné chrániť hodnoty, na ktorých je postavená spoločnosť,“ povedal šéf rezortu spravodlivosti.

Doplnil, že je dôležité pri akomkoľvek návrhu a zmene pristupovať veľmi opatrne, nerobiť revolučné zmeny, skôr evolučné, teda mierne dospievať k cieľu.

„Takýmto spôsobom sme pristupovali aj k vyhodnocovaniu pripomienok , ktoré sme dostali od inštitúcii,“ dodal Karas.

Vyzdvihol prácu odborníkov

O konkrétnych výsledkoch práce minister spravodlivosti zatiaľ nechce hovoriť konkrétnejšie, pretože práca na novele je ešte stále v procese a ministra čakajú ešte tri rozporové konania k zásadným pripomienkam na úrovni ministerstiev.

Karas však skonštatoval, že sa podarilo odstrániť zásadné rozpory všetkých pripomienkujúcich subjektov a vyzdvihol prácu všetkých zainteresovaných odborníkov a inštitúcií.

„Vo výnimočne dobrej pracovnej atmosfére sa nám podarilo pracovať naprieč celým odborným a inštitucionálnym spektrom, ktorý zodpovedá za trestnú politiku štátu od Najvyššieho súdu SR, generálneho prokurátora, ministra vnútra až po jednotlivých odborníkov a neziskové organizácie Zastavme korupciu a Transparency International,“ informoval.

Myšlienky restoratívnej justície

Prokurátor a vysokoškolský pedagóg Jozef Čentéš, ktorý sa na besede zúčastnil, upozornil na to, že táto novela trestného zákona nie je len o menení trestných sadzieb a o ich znižovaní.

„Táto novela je komplexná, pretože vychádza z myšlienok restoratívnej justície, ktorej základnou ideou je zaoberať sa tým, aby sme ľudí neposielali len do výkonov trestu odňatia slobody, ale využívali aj alternatívne tresty, ako napríklad peňažné tresty, tresty verejnoprospešných prác alebo domáceho väzenia,“ uviedol Čentéš s tým, že by bol nerád, keby sa táto novela chápala len zužujúco, pretože sa ňou snažia reagovať na aktuálne problémy, akým sú napríklad drogy za volantom.

„Toto je napríklad jeden z problémov, ktorý v priebehu jedenástich rokov popri aktuálnej úprave neklesá. Hľadáme teda nové možnosti,“ uzavrel Čentéš.