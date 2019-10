V novembri na plátne Nostalgie Caravaggio i Picasso

Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa exkluzívnu projekciu snímky CARAVAGGIO – DUŠA A KRV o živote barokového búrliváka Michelangela Merisiho, ktorý si podmanil umelecký svet pod menom Caravaggio. Intenzívny film prináša divákom jedinečnú možnosť preskúmať zblízka zvodnú krásu Caravaggiových slávnych obrazov rovnako ako nahliadnuť medzi svetlo a temnotu jeho vnútorného sveta. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na mimoriadne predstavenie snímky MLADÝ PICASSO o jednom z najplodnejších a najväčších umelcov všetkých dôb. Už mnoho filmov sa zaoberalo jeho neskoršími rokmi, ale nová snímka si kladie otázku: kde to všetko začalo a čo utváralo Picassa na prvom mieste?

Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v novembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý novembrový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, novinky slovenského filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v novembri uvedie Zlatým levom na MFF Benátky 2019 ocenenú drámu JOKER odhaľujúcu temnú minulosť psychopatického muža, ktorého zavrhla spoločnosť, emotívnu a výtvarne strhujúcu snímku z bretónskeho ostrova o vzťahu maliarky a jej modelky PORTRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH, ktorá získala Cenu za scenár na MFF Cannes 2019, či oceňované vesmírne sci-fi AD ASTRA s Bradom Pittom v úlohe astronauta, ktorý putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, aby našiel svojho strateného otca.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V novembri sa môžu tešiť na britskú komediálnu drámu Briana Welsha BEATS označovanú ako „Trainspotting pre techno generáciu“, francúzsku komédiu VÝNIMOČNÍ od režisérov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, ktorá rozpráva o priateľstve a obetavosti dvoch mužov, ktorí svoje životy venujú starostlivosti a vzdelávaniu detí a dospievajúcich s autizmom, i zábavnú nemeckú komédiu Floriana Davida Fitza 100 VECÍ, v ktorej sa najlepší priatelia Toni a Paul vďaka stávke na sto dní vzdajú všetkého, čo vlastnia.

Novembrový program Nostalgie ponúkne aj viaceré novinky slovenskej kinematografie: pôsobivú drámu Marka Škopa o sile a krehkosti rodinných pút NECH JE SVETLO, dokument Zuzany Piussi UKRADNUTÝ ŠTÁT o novom type spoločenského zriadenia, v ktorom tradičné štátne štruktúry nahrádza mafia s oligarchiou, drámu AMNESTIE, v ktorej sa príbeh troch rodín odohráva na pozadí veľkých spoločenských zmien po roku 1989, dobrodružný hraný film CESTA DO NEMOŽNA, ktorý odhaľuje neznámy príbeh života „najväčšieho Slováka“ M. R. Štefánika, romantickú drámu mladého páru MALÁ RÍŠA či dokumentárne road movie o legendárnej básnickej skupine OSAMELÍ BEŽCI: IDEME ĎALEJ!

Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu pokračovanie najúspešnejšej animovanej rozprávky všetkých čias ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2, animovaná komédia RODINA ADDAMSOVCOV o kultovej rodinke, vzrušujúce sci-fi dobrodružstvo najobľúbenejšieho ovčieho stáda OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON, animovaná komédia o rozmaznanom psom miláčikovi PÁN MAZNÁČIK či nové dobrodružstvá nahnevaných vtákov ANGRY BIRDS VO FILME 2.

V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animovanú komédiu pre deti i dospelých MIMONI a pre seniorov životný príbeh geniálneho vedca Stephena Hawkinga TEÓRIA VŠETKÉHO…

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

02.11. SO 16:00 ANGRY BIRDS VO FILME 2 Thurop Van Orman, USA, 2019 (PRE DETI)

02.11. SO 18:00 AD ASTRA James Gray, USA, 2019

02.11. SO 20:15 AMNESTIE Jonáš Karásek, SR/ČR, 2019

06.11. ST 19:00 UKRADNUTÝ ŠTÁT Zuzana Piussi, SR/ČR, 2019

06.11. ST 20:30 BEATS Brian Welsh, Brit., 2019

07.11. ŠT 20:15 CESTA DO NEMOŽNA Noro Držiak, SR/ČR, 2019

08.11. PI 18:00 RODINA ADDAMSOVCOV Greg Tiernan, Conrad Vernon, USA, 2019 (PRE DETI)

08.11. PI 19:45 SIROTA BROOKLYN Edward Norton, USA, 2019

09.11. SO 16:15 OSAMELÍ BEŽCI: IDEME ĎALEJ! Martin Repka, SR, 2019

09.11. SO 18:00 CARAVAGGIO – DUŠA A KRV Jesus Garces Lambert, Tal., 2018 (ART ON SCREEN)

09.11. SO 19:45 JOKER Todd Phillips, USA, 2019

13.11. ST 19:30 AMNESTIE Jonáš Karásek, SR/ČR, 2019

14.11. ŠT 19:30 100 VECÍ Florian David Fitz, Nem., 2018

15.11. PI 18:00 PÁN MAZNÁČIK Kevin Johnson, Kan./USA, 2019 (PRE DETI)

15.11. PI 19:45 DOKTOR SPÁNOK Mike Flanagan, USA, 2019

16.11. SO 16:15 NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/ČR, 2019

16.11. SO 18:00 DOKONALÁ LOŽ Bill Condon, USA, 2019

16.11. SO 20:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLE Lenka Kny, ČR/SR, 2019

18.11. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: TEÓRIA VŠETKÉHO Brit., 2014

20.11. ST 19:30 LE MANS ’66 James Mangold, USA, 2019

22.11. PI 18:00 OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON Richard Starzak, Brit./Fr./USA, 2019 (PRE DETI)

22.11. PI 19:45 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU Woody Allen, USA, 2019

23.11. SO 16:00 MALÁ RÍŠA Peter Magát, SR/ČR/Island, 2019

23.11. SO 18:00 MLADÝ PICASSO Phil Grabsky, Brit., 2019 (EXHIBITION ON SCREEN)

23.11. SO 19:45 VLASTNÍCI Jiří Havelka, ČR/SR, 2019

27.11. ST 19:30 JOKER Todd Phillips, USA, 2019

28.11. ŠT 19:30 PORTRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH Céline Sciamma, Fr., 2019

29.11. PI 18:00 ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 3D Chris Buck, Jennifer Lee, USA, 2019 (PRE DETI)

29.11. PI 20:00 LAST CHRISTMAS Paul Feig, Brit./USA, 2019

30.11. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: MIMONI USA, 2015

30.11. SO 18:00 VÝNIMOČNÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2019

30.11. SO 20:00 NA NOŽE Rian Johnson, USA, 2019

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

