V obchodoch či na terasách sa nemusíte od pondelka preukazovať negatívnym testom na COVID-19

Počas dňa sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu. Pre tieto stupne varovania totiž platí zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Uviedla to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková v súvislosti s vyhláškou, ktorá upravuje vstup do prevádzok a na pracoviská. Účinnosť nadobudne v pondelok 3. mája.

Ako Račková vysvetlila, pravidlá pre okresy v prvom a druhom stupni varovania zostávajú platné tak, ako doteraz, avšak výlučne pre časový rámec od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

„To teda znamená, že v čase od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v I. stupni varovania, v II. stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke,“ uviedla.

Pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch v treťom stupni varovania sa nemenia. Bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške, týka sa to napríklad zaočkovaných ľudí či tých, ktorí ochorenie prekonali.