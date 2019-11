V obci Ladce má vzniknúť nový priemyselný areál, budú v ňom vyrábať zámkovú dlažbu aj obrubíky

Spoločnosť Presbeton Slovakia, s.r.o. plánuje v obci Ladce v okrese Ilava vybudovať nový výrobno-obchodný areál za 2,9 mil. eur. Vyrábať by v ňom mali betónové prvky, ako napríklad zámkovú dlažbu, plošnú dlažbu, obrubníky či murovacie tvárnice. Ako sa ďalej uvádza v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), celková kapacita zariadenia by mala byť 96-tisíc ton za rok. S výstavbou areálu plánujú začať v marci budúceho roku, práce by mali byť ukončené rok nato.

V súčasnosti spoločnosť pre svoju činnosť využíva prenajaté priestory v Trenčíne, ale rastúci dopyt si podľa zverejnených informácií vyžaduje vybudovanie nových výrobno-obchodných priestorov. Súčasťou areálu bude administratívna budova a výrobná hala.

Administratívna budova bude predstavovať administratívne a sociálne zázemie firmy, jej súčasťou bude aj dielňa údržby. Výrobná hala má byť jednopodlažná, skladajúca sa z dvoch rozdielne vysokých prepojených lodí.

Spoločnosť Presbeton Slovakia, s.r.o. bola do Obchodného registra SR zapísaná v roku 1991. V minulom roku jej tržby narástli o 38 % na 2,1 mil. eur.