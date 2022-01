V Oberhofe sa najviac darilo Loginovi a Röiselandovej, štyria Slováci sa prebojovali do stíhačky

Do nedeľňajších stíhacích pretekov sa v 5. kole Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Oberhofe prebojovali hneď štyria Slováci, ktorí sa v piatkových rýchlostných pretekoch dostali do elitnej šesťdesiatky. Medzi mužmi sa to podarilo Michalovi Šimovi a Šimonovi Bartkovi, medzi ženami Pavlíne Fialkovej aj jej sestre Ivone.

Triumfoval Alexander Loginov

Medzi mužmi triumfoval Rus Alexander Loginov, ktorý na strelnici spravil jednu chybu. V cieli mal náskok 6,5 sekundy pred Francúzom Émilienom Jacquelinom, ten minul raz na oboch streleckých položkách. Tretí bol Nór Sturla Holm Laegreid, ktorý rovnako ako Loginov minul raz, no bežecky bol na tom horšie v porovnaní s Rusom a zaostal za ním o 15,1 sekundy. Jacquelin je aj po piatku lídrom celkového hodnotenia SP.

Zo Slovákov sa najviac darilo Michalovi Šimovi, ktorý dvakrát minul na „stojke“ a s mankom 2:08,1 min obsadil 54. priečku. Šimon Bartko mal na strelnici rovnakú bilanciu ako Šima a s mankom 2:18,9 min na víťaza obsadil 59. pozíciu. Nedarilo sa Matejovi Balogovi, ktorý mal spolu šesť streleckých chýb (3+3) a so stratou 5:05,8 min obsadil až 104. stupienok.

Ako upozornil web slovenskybiatlon.sk, zlý výsledok Balogu a dobré výkony Estóncov ohrozujú Slovensko v hodnotení krajín smerodajnému k počtu miest na ZOH 2022 v Pekingu.

Paulína Fialková s najlepším výsledkom sezóny

Medzi ženami zvíťazila s jednou chybou na strelnici nórska reprezentantka Marte Olsbuová Röiselandová a upevnila si post líderky celkovej klasifikácie SP, o druhú priečku sa s mankom 7,1 sekundy podelili Bieloruska Hanna Solová (2+0) a Francúzka Julia Simonová (0+1). Slovenka Paulína Fialková začala dobre a na prvej položke sklopila všetkých päť terčov, po úvodnej streľbe jej napokon patrila 6. pozícia. Na „stojke“ však 29-ročná rodáčka z Brezna minula dvakrát a v klasifikácii klesla, v cieli dosiahla 27. najlepší čas (+1:20,7 min).

Je to jej najlepší výsledok v šprinte v aktuálnom ročníku. Jej sestra Ivona minula spolu trikrát (1+2) a stačilo jej to na prvé nebodované 41. miesto so stratou 1:38,0 min na víťaznú Nórku. Najlepšie zo Sloveniek zastrieľala Mária Remeňová, ktorá po bezchybnej prvej položke raz minula na druhej. V kombinácii s behom jej to však stačilo na 65. priečku, čo je jej najlepší individuálny výsledok v SP v kariére.

Po nedeľňajšej stíhačke v Oberhofe sa najlepší biatlonisti presunú v Nemecku do Ruhpoldingu, kde je 6. kolo SP na programe od 12. do 16. januára. Okrem rýchlostných a stíhacích pretekov sa tam uskutočnia aj súťaže štafiet.