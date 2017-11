V oblasti Tatier pretrváva lavínové nebezpečenstvo, horskí záchranári vydali výstrahy

BRATISLAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) – Na horách bolo v utorok ráno polooblačno, hmla s nízkymi teplotami, fúkal slabý severný vietor s rýchlosťou do 7 m/s ( 25 km/h ), v nárazoch na hrebeňoch do 12 m/s ( 43 km/h ), informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 30 cm nového suchého snehu vo všetkých pohoriach.

Sneh z predchádzajúcej periódy sneženia je dobre zviazaný, sadol a vytvoril stabilný základ. Nový sneh v stredných polohách prešiel z dažďa do sneženia. V najvyšších polohách je stále prachový a nerovnomerne rozložený a previaty na záveterné strany východných a severných svahov, prípadne sa uložil do terénnych pascí. Súvislá snehová pokrývka je od 1 200 m n. m.

Počas poslednej periódy sneženia vo Vysokých a Západných Tatrách napadlo do 30 cm nového suchého snehu, ktorý je previaty predovšetkým na východné a severné záveterné strany. V týchto pohoriach platí nad 1 700 m. n. m druhý stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Nebezpečné sú najmä najvyššie položené terénne depresie, žľaby a terénne pasce, kde sa môžu uvoľniť lavíny najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení hlavne na strmých svahoch. Vo Fatrách a Nízkych Tatrách má snehová pokrývka ešte malú hrúbku, sneh sa sústredil do žľabov, múld a depresií a predstavuje malé lavínové nebezpečenstvo, čo je prvý stupeň. Aj tu sa môže uvoľniť lavína pri veľkom dodatočnom zaťažení.