V okolí Piešťan sa objavila prasacia chrípka, malú škôlkarku museli hospitalizovať

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – V materskej škole v Prašníku neďaleko Piešťan majú mimoriadnu situáciu. Malú škôlkárku hospitalizovali s podozrením na prasaciu chrípku.

Informáciu priniesol portál televízie Markíza tvnoviny.sk. Po niekoľkých hodinách dostala vysoké teploty, záchranka ju previezla do piešťanskej nemocnice. Ako informuje portál, keďže mali podozrenie, že by mohla mať prasaciu chrípku, transportovali ju do nemocnice na bratislavské Kramáre, kde testy tento vírus potvrdili.

Podľa riaditeľky materskej školy ide o prasaciu chrípku kmeň H1N1 z roku 2009, ktorá bežné koluje v populácii a má rovnaký priebeh ako klasická chrípka, len je agresívnejšia. Budovu materskej školy na týždeň zatvorili. Zamestnanci priestory čistia a dezinfikujú podľa pokynov hygienikov. Stav dieťaťa je vážny.