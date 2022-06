Vodič Audi prešiel do protismeru a neprežil zrážku s kamiónom (foto)

Dopravní policajti z Levíc boli v pondelok ráno vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi obcou Horné Semerovce a križovatkou Lučina v okrese Levice.

Ako informovala nitrianska polícia na sociálnej sieti, vodič vozidla Audi A6 z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru a čelne narazil do kamióna, ktorého kabína zhorela do tla. Šofér (45) osobného auta utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Okolnosti dopravnej nehody, ako aj príčinu a mieru zavinenia, naďalej vyšetrujú dopravní policajti z Levíc.