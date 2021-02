V okresoch Námestovo a Tvrdošín hrozia povodne, na horách zas búrlivý vietor

V okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín hrozia pre topiaci sa sneh povodne. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa platnú od štvrtka 4. februára do odvolania. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.

Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňami aj v okrese Michalovce, Trebišov bez Roňavy a Trebišov – Roňava. Výstraha platí do piatka 5. februára do 10:00. „Prvý stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu. Môže sa vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka,“ dopĺňa SHMÚ.

SHMÚ tiež upozorňuje na vietor v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 14:00. Meteorológovia zároveň vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, ktorá je v platnosti do 13:00.

Výstrahy pred vetrom platia skôr pre západné a severné Slovensko. Foto: www.shmu.sk