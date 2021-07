V olympijskej dedine odhalili prvú nákazu koronavírusom, nešlo o športovca

Japonci potvrdili prvý pozitívny prípad nákazy koronavírusom u obyvateľa Olympijskej dediny v Tokiu. Meno a národnosť dotyčného odmietli špecifikovať. Prezradili len, že nejde o športovca, ale člena niektorého z realizačných tímov.

Šéfka organizačného výboru Seiko Hašimotová potvrdila, že pozitívnu vzorku odobrali v piatok a nemenovaný člen niektorého z tímov putoval do 14-dňovej izolácie. „Neteší nás to, ale v súčasnej situácii, keď nám v Japonsku stúpa počet infikovaných, musíme rátať aj s tým, že sa také niečo môže stať,“ uviedol Toširo Muto, generálny riaditeľ organizačného výboru OH v Tokiu.

Väčšina nakazených sú japonskí rezidenti

Prezident MOV Thomas Bach tento týždeň ubezpečil, že neexistuje riziko, aby športovci v dedine preniesli vírus na Japoncov alebo iných obyvateľov Olympijskej dediny. Počas olympiády v nej bude ubytovaných približne 11 000 športovcov a tisícky ďalších členov ich tímov vrátane Slovákov.

Organizátori OH 2020 priznali, že od 1. júla sa medzi športovcami a ich zázemím vyskytlo 45 prípadov nákazy koronavírusom. Iba jeden z nich sa však týka osoby priamo ubytovanej v dedine a väčšina patrí k personálu, ktorý zabezpečuje organizáciu hier. Tri pozitívne testy mali zástupcovia médií a jeden športovec, ktorého identifikovali 14. júla. Iba 12 pozitívnych vzoriek pochádza od ľudí, ktorí pricestovali do Japonska v súvislosti s hrami. Všetci ostatní sú japonskí rezidenti.

Thomas Bach v sobotu čelil novinárskym otázkam na prvej tlačovej konferencii po príchode do Tokia. Vo svojom prejave najprv poprosil obyvateľov Japonska o zhovievavosť a podporu olympijských hier. A to najmä preto, že podľa niektorých prieskumov až 80% Japoncov nechce, aby sa olympiáda v ich krajine konala ani rok po prvom odklade.

Krivka novonakazených sa zvyšuje

„Sme si veľmi dobre vedomí skepsy, ktorá panuje u množstva ľudí. Japoncov je veľmi veľa a všetci majú právo vyjadriť svoj názor. Je to súčasť demokracie. Viem, že mnohí z nich sa ocitli v ťažkej situácii a denne sa musia vyrovnávať so stresom, ktorý im priniesla pandémia. Napriek tomu sa pokúsim apelovať na všetkých, aby privítali športovcov z celého sveta a popriali im veľa úspechov na tejto olympiáde,“ skonštatoval Thomas Bach.

V sobotu hlásilo Tokio 1410 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o najvyššie číslo od 21. januára 2021. Takto pred týždňom ich bolo 950. Japonci informovali, že už 28 dní sa stále zvyšuje krivka novonakazených v porovnaní s obdobím spred siedmich dní.