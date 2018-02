V olympijskom slopestyle zlato pre Braatena, v najlepšej jazde získal 95 bodov

PJONGČANG 18. februára (WebNoviny.sk) – Nórsky reprezentant Öystein Braaten sa stal víťazom finále slopestylu akrobatických lyžiarov na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Dvadsaťdvaročný pretekár získal v najlepšej jazde 95 bodov. Na druhom mieste skončil Nick Goepper z USA s 93,60 bodmi. Bronz získal Kanaďan Alex Beaulieu-Marchand (92,40 b.).

„Úroveň pretekov bola veľmi vysoká. Veľa chlapcov, ktorí tu sú, ma inšpirujú, aby som každý deň išiel von a trénoval. Keď som prvýkrát súťažil s týmito ľuďmi, bolo to úžasné. Slopestyle milujem, pretože sa cítim, akoby som bol vždy schopný robiť nové veci. A môžem to robiť po svojom, keďže sa to nedeje konkrétnym spôsobom. Aj keby som nesúťažil, jazdil by som každý deň, pretože je to tá najzábavnejšia vec. Je to pre mňa ako detské ihrisko,“ povedal podľa Olympijského informačného servisu Braaten.

ZOH 2018 v Pjongčangu

AKROBATICKÉ LYŽOVANIE