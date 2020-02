V opozícii rastie nervozita, politológ za tým vidí Matoviča aj preferencie PS/Spolu

Politológ Tomáš Koziak očakáva, že šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič napokon prijme pozíciu predsedu vlády.

Podmienkou podľa politológa je, že OĽaNO získa najviac hlasov spomedzi súčasných opozičných demokratických strán, ktoré by mohli zostaviť vládu. V prieskume agentúry AKO pre televíziu TA3 zo 7. februára skončilo OĽaNO druhé so ziskom 13,5 percenta.

Matovič zatiaľ na otázku, či by premiérsku funkciu prijal, konkrétne neodpovedal. „Myslím si, že to bolo prekvapenie aj pre neho. Zrejme sám nepočítal s tým, že v prieskumoch vyletí tak vysoko. Ako keby nebol pripravený odpovedať, či chce byť premiérom, ale myslím si, že v konečnom dôsledku túto funkciu prijme. Od šéfa najsilnejšej koaličnej strany sa očakáva, aby bol aj predsedom vlády,“ povedal Koziak.

Pellegrini a Radičová

Matovič tvrdí, že je potrebné počkať s vyjadrením k premiérskemu postu dovtedy, kým ľudia rozhodnú vo voľbách a „keď ten deň príde, potom sa treba k tomu vyjadriť“. „Určite nebudeme robiť chyby, ako robili PS/Spolu alebo Za ľudí. Od začiatku leta prezentovali, kto bude premiérom. Myslím, že je to neúctivé voči voličom,“ povedal Matovič agentúre SITA.

Nie je vylúčené, že napokon OĽaNO navrhne za premiéra niekoho iného ako svojho šéfa. Nevylučuje to úplne ani politológ. Na Slovensku už nastala situácia, že premiér nebol súčasne predseda najsilnejšej koaličnej strany.

Po abdikácii premiéra Roberta Fica sa jeho nástupcom na čele vlády stal na jar v roku 2018 podpredseda Smeru-sociálnej demokracie Peter Pellegrini. Tiež v roku 2010 nastúpila na post premiérky Iveta Radičová zo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ-DS), hoci stranu viedol Mikuláš Dzurinda.

V obidvoch prípadoch však dochádzalo k napätiu medzi premiérom a predsedom materskej koaličnej strany.

Matovičov konfrontačný štýl

Ak by sa Matovič vybral rovnakou cestou a ako kandidáta na premiéra by OĽaNO nominovalo inú osobu, podľa Koziaka by tento postup neprispel k stabilite koalície.

„Je štandardom, že šéf najsilnejšej politickej strany, by mal byť predsedom vlády. Myslím si, že si to uvedomuje aj Matovič. Ak sa voličské preferencie OĽaNO pretavia do volebného výsledku, tak zrejme premiérske kreslo vezme,“ predpokladá Koziak.

Matovič je známy konfrontačným politickým štýlom, ktorý bude musieť podľa politológa zmeniť. „Som presvedčený, že politici pôjdu do skladania vlády s obrovským pocitom zodpovednosti, a to sa bude týkať aj Matoviča,“ poznamenal politológ.

„Následne sa uvidí, do akej miery tá zodpovednosť z neho urobí uvážlivého politika a či budeme mať druhú verziu Matovča 2.0. Teda podobu štátnika, ktorý je ochotný robiť kompromisy, lebo bez toho stabilná vláda nebude,“ dodal Koziak.

Nárast nervozity v opozícii

Pri štarte volebnej kampane by nikto nepovedal, že o Matovičovi sa bude o pár mesiacov hovoriť ako o možnom premiérovi. OĽaNO držalo tesne nad hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Podľa výskumu agentúry Focus zo začiatku vlaňajšieho novembra dosiahlo podporu 5,7 percenta. Následne však začalo stúpať.

V prieskume agentúry AKO pre televíziu TA3 zo 7. februára skončilo OĽaNO druhé so ziskom 13,5 percenta. Politológ Koziak v tejto súvislosti hovorí o náraste nervozity v opozícii. Poukázal na pokles podpory koalície PS/Spolu, ktorá sa dostáva na hranicu zvoliteľnosti.

Dvojkoalícia potrebuje na zvolenie aspoň sedem percent. PS/Spolu dosiahli v prieskume AKO 8,7 percenta. „Matovič preberá opozičných voličov a opoziční politici to veľmi dobre vedia. Preto je tá ostrá komunikácia medzi nimi,“ uzavrel politológ.