V pelotóne sa nespolupracovalo, hovorí Peter Sagan o závere pretekov v Montréale

MONTRÉAL 11. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan nesiahol v Kanade na víťazné klasikárske double Québec – Montréal, hoci po ňom veľmi túžil.

Na rozdiel od piatkových pretekov v Québec City, kde Sagan ukázal všetkým chrbát v záverečnom šprinte skupiny favoritov do kopca, v nedeľu v Montréale dvojnásobný a úradujúci majster sveta v samom závere vpredu chýbal.

Z víťazstva sa tešil cyklista z úniku – Talian Diego Ulissi, Slovenský bojovník prišiel do cieľa s odstupom 16 sekúnd ako deviaty, jeho starší brat Juraj preteky nedokončil. Podľa webu tímu Saganovcov Bora-Hansgrohe Ulissimu prinieslo víťazstvo kombinácia dobré nohy a šťastie.

„Približne 8 km pred cieľom sa počet jazdcov v úniku zredukoval na šesť a pelotón sa prebudil k životu. Zásluhou Petra Sagana sa utvorila silná stíhacia skupinka, ale jazdci v úniku ešte viac nakopli tempo, keď zistili, že ich naháňa jeden z najlepších cyklistov na svete. Zvýšili svoj náskok natoľko, že to stačilo Ulissimu na víťazstvo,“ hodnotiaco napísal web bora-hansghrohe.com.

Zvláštne a náročné preteky

Peter Sagan videl záverečné momenty 205,7 km (17 okruhov po 12,1 km) dlhých pretekov v Montréale, kde cyklisti absolvovali takmer 4000 výškových metrov, takto.

„Boli to trochu zvláštne preteky. Celý náš tím vyvinul veľkú snahu, aby kontroloval úniky, ak to bolo potrebné. V záverečných kilometroch zostala vpredu menšia skupina s náskokom pred pelotónom. Snažil som sa ich stiahnuť, ale v pelotóne neexistovala spolupráca. Nemohol som to všetko vziať na seba a ťahať len ja, preto skupine vpredu vydržal únik až do cieľa. Samozrejme, je to len cyklistika a ja musím akceptovať tento výsledok.“

Svoj názor cez tímový portál tlmočil aj jeden z trénerov Bora-Hansgrohe Patxi Vila: „Boli to náročné preteky so 4000 výškovými metrami porovnateľné s horskými etapami na Grand Tour. Náš tím opäť neúnavne pracoval, čo platilo aj o piatkových pretekoch v Québecu. Chcem povedať, že Bora-Hansgrohe nie je len o silnom Petrovi Saganovi. Je to silná skupina jazdcov, ktorá podporuje silného Petra Sagana. Vzhľadom aj na ambície ostatných tímov sme vlastne ani viac nemohli dosiahnuť.“

Sústredí sa na vrchol sezóny

Peter Sagan bol vlani na kanadských klasikách prvý a druhý, teraz prvý a deviaty. Obhájený triumf v Québec City bol zároveň jeho stým v profesionálnej kariére na ceste. Teraz chce obrátiť list a sústrediť sa na posledný vrchol sezóny – majstrovstvá sveta v nórskom Bergene.

Preteky s hromadným štartom mužskej kategórie elite prídu na rad na záver MS v nedeľu 24. septembra. Sagan rozhodne má ambíciu udržať si dúhový dres šampióna aj v ďalšej sezóne. „Kanada je za nami. Je čas vrátiť sa do Európy a skoncentrovať sa na svetový šampionát v Nórsku,“ uviedol Peter Sagan podľa webu svojho zamestnávateľa.