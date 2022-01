V Petržalke minulý rok zomrelo viac ľudí ako sa narodilo, rodičia dávali deťom aj netradičné mená

V bratislavskej Petržalke sa v minulom roku narodilo menej detí a zomrelo viac ľudí. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. „V roku 2021 sa v Petržalke narodilo 2914 detí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 163 menej. Petržalka zosobášila 273 párov, teda o 21 menej než v roku 2020,“ uviedla.

Za minulý rok eviduje rodná matrika mestskej časti 2914 detí narodených v nemocnici na Antolskej, z ktorých 1480 bolo chlapcov a 1434 dievčat. Na trvalý pobyt v Petržalke bolo prihlásených 1274 z nich.

Väčšina párov uprednostnila úradný sobáš

Medzi najčastejšie používanými dievčenskými menami dominovali Ema, Sofia, Mia, Linda, Nela, Lilien či Eliška. V prípade chlapcov išlo o tradičnejšie mená ako Jakub, Samuel, Dávid, Maxim, Matúš, Lukáš alebo Patrik. „Niektorí rodičia si pre bábätká vybrali nezvyčajné mená ako Liam, Gaston, Timon, Nátán, Damian alebo Luna, Berenika, Tamia, Alessia, Leonie či Milla,“ skonšatovala hovorkyňa. Po ročnej pauze sa v minulom roku uskutočnilo aj uvítanie detí do života, pre pandémiu sa ich však podarilo privítať iba 96.

„V porovnaní s rokom 2020 vzrástla úmrtnosť. V roku 2021 zomrelo v Petržalke 1223 obyvateľov, pričom zosnulých tvorili z väčšej časti muži,“ dodala. Za rok 2021 oddali petržalské matrikárky a poslanci 273 párov. Väčšina uprednostnila úradný sobáš v obradných sieňach alebo na exteriérových miestach Petržalky, ako Sad Janka Kráľa či reštaurácie na nábreží Dunaja. Sobášilo sa aj cirkevne, a to v 31 prípadoch. Sobáš s cudzincom malo 28 snúbencov,“ uviedla Halašková s tým, že v prípade, že majú páry s trvalým pobytom v Petržalke záujem o sobáš mimo mestskej časti, musia o to požiadať svoju matriku.

„Celkovo sme vyhotovili 131 povolení na uzavretie manželstva mimo územia Petržalky,“ dodala vedúca matriky a ohlasovne pobytov Ilona Kraic. V Petržalke sa v minulom roku konali aj dve zlaté svadby, na ktorých si páry obnovili svoje manželské sľuby po 50 rokoch spolunažívania. Rozviedlo sa 63 manželských párov.

Zvýhodnenie pre obyvateľov s trvalým pobytom

Na nahlásenie trvalého alebo prechodného pobytu do Petržalky slúži miestna ohlasovňa pobytov. V roku 2020 si cez ňu trvalý pobyt nahlásilo 3300 ľudí, v roku 2021 až 3604 a prechodný pobyt 360 občanov Slovenska. Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku je motiváciou prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky zvýhodnenie v mnohých oblastiach. Tým najväčším je momentálne bezplatné parkovanie. „Len obyvatelia s trvalým pobytom sa môžu zaregistrovať do nášho petržalského parkovacieho systému a využívať jeho výhody, teda parkovať na zaregulovaných parkoviskách úplne zdarma, okrem Dvorov 4, kde po novom platia pravidlá celomestskej parkovacej politiky,“ vysvetlil. Obyvatelia s trvalým pobytom môžu mestskú časť požiadať tiež o príspevok 100 eur pri narodení dieťaťa.

Matrika a ohlasovňa pobytov zabezpečuje aj iné administratívne úkony, medzi nimi osvedčovanie podpisov a listín, žiadosti o určenie otcovstva alebo zápisy udalostí, ktoré sa stali občanovi v zahraničí. „V roku 2021 sme vydali 1166 duplikátov matričných dokladov, vyhotovili 316 viacjazyčných matričných dokladov, vybavili 346 žiadostí o vydanie matričných dokladov cez osobitnú matriku, overili 4498 podpisov a 1917 kópií,“ uzavrela vedúca Petržalskej matriky.