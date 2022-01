V piatok sa predstavili Fehérváry a Ružička, ani jeden nebodoval a ich tímy prehrali u súperov

V dvoch piatkových dueloch zámorskej hokejovej NHL zasiahli do hry dvaja Slováci. Ani jeden z nich nebodoval a ich tímy u súperov prehrali.

Obranca Martin Fehérváry strávil na ľade 19:38 min, na jeho konto pribudla jedna mínuska a Washington prehral na ľade St. Louis 1:5.

Blues potvrdili výbornú fazónu z domáceho prostredia, pripísali si totiž už jedenásty duel na vlastnom ľade bez prerušenia s bodovým ziskom.

Listina strelcov

Capitals sa síce ujali vedenia už v 3. minúte zásahom Daniela Spronga, no potom sa do listiny strelcov zapísali už len domáci hráči.

Ešte v prvej tretine vyrovnal Torey Krug, v druhej misky váh na stranu Blues naklonili Pavel Bučnevič, Oskar Sundqvist a Ivan Barbašev, gólovú bodku za duelom dal v 57. min druhým zásahom v zápase Bučnevič.

„Najmä v úvodnej desaťminútovke sme mali niekoľko veľmi dobrých šancí, no potom domáci ťažili z našich chýb. Mali sme niekoľko dobrých príležitostí, no napadlo nám to tam. Nedosiahli sme dobrý výsledok, tento duel musíme rýchlo hodiť za seba,“ zhodnotil Sprong piatkovú prehru.

Náskok už nepustili

V akcii bol v piatok aj útočník Adam Ružička, jeho Calgary však podľahlo domácej Caroline 3:6. Aj v tomto prípade strelili otvárací gól hostia, no Hurricanes ešte v úvodnej dvadsaťminútovke vyrovnali a v druhej časti získali náskok, ktorý už do konca duelu z rúk nepustili.

Ružička na ľade strávil 10:53 min a okrem jednej mínusky mal dve strely na bránku. Hokejisti Flames prehrali tretí duel za sebou, Carolina si pripísala piaty triumf bez prerušenia.

„Aj keď nám prvá tretina veľmi nevyšla, celkovo máme za sebou vydarený zápas,“ myslí si Rus Andrej Svečnikov, autor dvoch presných zásahov domáceho kolektívu.