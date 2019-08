V Pittsburghu si zahral s Pálffym aj Crosbym, teraz „Suro“ ukončil kariéru

Trojnásobný majster v drese Banskej Bystrice a veľká persóna slovenského hokeja Tomáš Surový ukončil kariéru. Informoval o tom oficiálny portál banskobystrického klubu hc05.sk.

Kapitán úradujúceho šampióna Tipsport ligy oznámil svoje rozhodnutie nepokračovať v kariére prezidentovi klubu Jurajovi Kovalovi už v závere minulého týždňa. Záujem médií o to, či Tomáš Surový bude pokračovať aj v novej sezóne, bol obrovský, a tak už to nechcel v sebe ďalej držať.

„Pri rozhodovaní zohral svoju rolu aj vek. V kariére každého hokejistu tento bod príde, uvažoval som o tom už po sezóne. Mám tridsaťsedem rokov, koniec mohol teda prísť skôr, ale aj neskôr, nebyť zdravotných problémov,” objasnil Tomáš Surový.

Na sklonku kariéry získal doma tri majstrovské tituly, čo je unikátna séria v jednom klube. „Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou toho krásneho obdobia, zarezonovalo to v celom meste aj regióne. Boli to krásne posledné roky a je to určite pekná bodka za tým všetkým,“ pokračoval Surový.

Vo formácii s Pálffym a Crosbym

Hokejista s prezývkou “Suro” má za sebou bohatú kariéru. Svojho času okúsil chuť najlepšej hokejovej ligy sveta, v drese slávneho Pittsburghu Penguins odohral v rokoch 2003 – 2006 dovedna 126 zápasov.

Istý čas si zahral v jednej formácii po boku Žigmunda Pálffyho a Sidneyho Crosbyho, ktorý bol v tom čase nováčik. „Každý hráč sa chce dostať do NHL, čo sa mi na určité obdobie podarilo. Keď sa za tým spätne obhliadnem, tak som určite vďačný,” zaspomínal na časy splnených snov a dosiahnutých úspechov.

V reprezentačnom drese Surový absolvoval troje zimných olympijských hier, ale vrcholu kariéru sa dočkal na MS 2012 vo Fínsku, kde bol súčasť strieborného tímu Slovenska. V zbierke má aj bronz z MS 1999 do 18 rokov v Nemecku. „Nemôžem na to zabudnúť, ale na spomínanie bude ideálny čas vo veku 50 rokov,“ pokračoval v dobrej nálade.

Zahral si aj v KHL a švédskej SHL

Oficiálny portál Banskobystričanov pripomína, že Surový si okrem NHL zahral aj vo švédskej SHL v tímoch Lulea HF, Linköping HC, Skelleftea AIK a taktiež aj v nadnárodnej KHL, v dresoch tímov Dinamo Riga, CSKA Moskva, HC Lev Praha, Dynamo Minsk a Slovan Bratislava.

Práve z bratislavského Slovana zamieril domov, do Banskej Bystrice, v drese ktorej sa mu podarilo spolu s ostatnými dostať klub až na úplný vrchol. Trikrát dvíhal nad hlavu majstrovskú trofej z pozície kapitána tímu. Momentálne venuje svoj voľný čas najbližším.

„Užívam si voľno a snažím sa venovať rodine, takže zatiaľ úplne neriešim, čo bude nasledovať. Mám nejaké veci, ktoré chcem, samozrejme, dosiahnuť. Teším sa na nové výzvy v živote. Osobne si myslím, že sa k hokeju ešte vrátim, uvidíme však v akej forme,“ uzavrel T. Surový.