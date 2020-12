V Poľsku majú v pláne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 spolu 50 až 80 percent populácie

Poľská vláda má v pláne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 dovedna 50 až 80 % populácie. Vakcinácia, ktorá by mala byť dostupná začiatkom roka, bude pritom dobrovoľná a bezplatná.

Podľa premiéra Mateusza Morawieckého chcú nakúpiť zhruba 45 miliónov dávok vakcín v cene do 10 miliárd zlotých (v prepočte 2,2 miliardy eur) a v tejto súvislosti už urobili aj úpravy v štátnom rozpočte, aby mohli uhradiť tieto „veľmi, veľmi vysoké náklady, ktoré si musia dovoliť“. Vakcíny by pritom podľa neho mali byť k dispozícii hneď, ako ich schvália európske regulačné úrady.

Minister zdravotníctva Adam Niedzielski tiež v stredu povedal, že vakcíny by mohli byť v Poľsku dostupné koncom januára alebo začiatkom februára. Ako prvým ponúknu vakcináciu zdravotníckym pracovníkom, uniformovaným zložkám, ako sú policajti a vojaci, ktorí zdravotníkom pomáhajú, a tiež starším obyvateľom. To by malo predstavovať asi sedem miliónov ľudí z 38-miliónovej krajiny.

Vakcína, ktorá si vyžaduje dve injekcie s odstupom troch týždňov, by mala byť dostupná v rôznych zdravotníckych strediskách naprieč krajinou, aj v mobilných zariadeniach.

Niedzielski tiež uviedol, že v Poľsku evidujú pokles nových infekcií aj hospitalizácií. V stredu poľské úrady oznámili denný prírastok takmer 14-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 600 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Celkovo už v Poľsku zomrelo po nákaze koronavírusom viac ako 18-tisíc ľudí.