V Poprade vyrastie nové obchodné centrum, investor chce stavať na sídlisku Juh

V Poprade by malo pribudnúť ďalšie obchodné centrum, a to na sídlisku Juh medzi štátnou cestou I/66 Poprad-Brezno a cestou v smere na Spišské Bystré. Pôjde o jednopodlažnú budovu, ktorej súčasťou má byť podľa zámeru investora desať predajní. Tie budú ako samostatné nájomné jednotky prístupné z centrálnej parkovacej plochy. Nové obchodné centrum by podľa informácií zverejnených na enviroportáli malo priniesť 50 pracovných miest.

Zmena návrhu

K projektu obchodného centra sa ešte v roku 2009 realizovalo zisťovacie konanie. Po jeho ukončení bolo vydané rozhodnutie, na základe ktorého sa činnosť nemala posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Košický investor však v decembri minulého roka predložil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti k tejto už posúdenej a povolenej stavbe.

Tá sa týka napríklad výšky objektu aj zastavanej plochy, ktorá sa má z pôvodných 9 363 metrov štvorcových zmenšiť na takmer 8 672 metrov štvorcových. Pôvodne navrhovaný počet parkovacích miest sa má znížiť z 221 na 200, a počet zamestnancov zvýšiť z plánovaných 20 na 50.

„Zámerom zmeny navrhovanej činnosti je skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb na uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe širokého sortimentu spotrebiteľského tovaru vyššieho štandardu a rôznych doplnkových služieb v lokalite na to určenej územným plánom mesta Poprad,“ uvádza sa v oznámení o zmene.

Plán výstavby

Za návrhom je spoločnosť Sallerova slovenská výstavba, k. s., so sídlom v Košiciach. Vybudovať centrum plánuje na pozemku, ktorý je v súčasnosti nezastavaný. Ako ďalej vyplýva z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zo severovýchodnej strany hraničí s pozemkom povolenej čerpacej stanice. Jej výstavba sa zatiaľ nerealizovala. Nadväzuje tiež na nákupnú zónu Moyzesova s hypermarketom a kultúrno-športovú zónu Uherova s multifunkčnou halou.

Nákupné centrum má podľa materiálov navrhnuté dopravné a pešie prepojenie so spomínanou nákupnou zónou Moyzesova. Realizácia obchodného centra je podľa investora viazaná na prestavbu existujúcej stykovej križovatky prieťahu štátnej cesty č. I/66 s miestnou komunikáciou Moyzesova na okružnú úrovňovú križovatku. Tú však rieši samostatná projektová dokumentácia iného investora.