V používaní internetbankingu dobiehame Západ

Bratislava, 25.10.2017 ( WBN/PR ) – Internetbanking na Slovensku je už rozšírený na takmer rovnakej úrovni ako v Európskej únii. V minulom roku použilo internetbanking 45 percent zo všetkých Slovákov a za priemerom únie sme zaostali len o štyri percentuálne body. Vyplýva to zo štatistík Eurostatu. Z našich susedov sú na tom už tradične lepšie Rakúšania aj Česi, únijnou jednotkou sú Dáni s 88 percentami.

Ešte v roku 2007 používalo internetbanking na Slovensku len 15 percent ľudí, teda zhruba každý siedmy Slovák. S rastúcim pokrytím internetového pripojenia je aj bankovanie z domu čoraz rozšírenejšie a počas desiatich rokov sa počet strojnásobil. Klienti Slovenskej sporiteľne dosahujú ešte lepšie výsledky, keďže prekračujú úroveň 60 percent.

K zvyšovaniu používania internetbankingu prispieva aj to, že banky začali ďalšiu vlnu aktívneho zvýhodňovania elektronického bankovníctva oproti pobočkám. „Internetbanking je pre klientov najefektívnejší spôsob, ako môžu platiť a spravovať svoje financie z pohodlia domova cez počítač či na mobiloch, kdekoľvek im to príde vhod. Nové verzie internetbankingov a mobilných appiek bánk už dávno nie sú len o zostatkoch, platobných príkazoch a inkasách či servise platobných kariet. Klienti v nich môžu nájsť rôzne nástroje zjednodušujúce správu financií, rady ako lacnejšie bankovať so svojou bankou, ale aj na mieru šité ponuky úverových produktov, o ktoré môžu z pohodlia požiadať a online aj načerpať,“ vysvetľuje Branislav Jarábek, ktorý v Slovenskej sporiteľni zodpovedá za elektronické bankovníctvo.

Náš výsledok môže vyzerať ako slabé číslo, priemer únie však dosahuje len 49 %. Česi sú lepší ešte o dva body a Rakúšania o ďalšie dva body. Porovnávať by sme sa však mali s najlepšími a na najlepšie Dánsko (88 %) máme výraznú stratu. Výborný výsledok dosahuje aj pre mnohých vzorové Estónsko (79 %).