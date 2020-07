V predvečer Dňa nezávislosti mal Trump príhovor, protestujúci chcú podľa neho vymazať americkú históriu (video)

Americký prezident Donald Trump sa v predvečer Dňa nezávislosti a štyri mesiace pred voľbami priamo prihovoril nelojálnym bielym voličom spod pamätníka Mount Rushmore, pričom protestujúcich proti rasizmu a nerovnosti obvinil z účasti na „nemilosrdnej kampani“ s cieľom vymazať americkú históriu.

Prezident v piatok siahol ešte hlbšie do tém, ktoré rozdeľujú Ameriku a elektorátu zasiahnutému pandémiou a rasovou nespravodlivosťou ponúkol len ďalšie nesúhlasné vyjadrenia.

Sústredil sa pritom predovšetkým na protestujúcich, ktorí naprieč krajinou ničia pamätníky a sochy venované tým, čo profitovali z otroctva, vrátane niektorých bývalých prezidentov.

Terorizovanie a ponižovanie

„Toto hnutie otvorene útočí na odkazy každej osoby na Mount Rushmore,“ skonštatoval Trump s tým, že niektorí ľavičiari chcú „hanobiť našich hrdinov, vymazať naše hodnoty a indoktrinovať naše deti“.

Američania by podľa neho mali o svojom dedičstve hovoriť s hrdosťou a nemali by sa ospravedlňovať za svoju históriu. „Nenecháme sa terorizovať, nenecháme sa ponižovať a nenecháme sa zastrašovať zlými ľuďmi. To sa nestane,“ dodal.

Počas príhovoru zároveň oznámil, že podpíše zakladajúci dekrét Národnej záhrady amerických hrdinov, kde by mali stáť sochy „najväčších Američanov, akí kedy žili“.

Davy napriek pandémii

Prezidentov príhovor a ohňostroje pod Mount Rushmore prilákali davy jeho podporovateľov. Tí, napriek pandémii, ktorá v Spojených štátoch zabila už vyše 129-tisíc ľudí, nerešpektovali odporúčania o dodržiavaní sociálnych odstupov a nemali na sebe ani rúška.

Trumpova kampaň pritom medzičasom potvrdila, že Kimberly Guilfoyle, priateľka prezidentovho najstaršieho syna Donalda Trumpa Jr., mala pozitívne testy na koronavírus. Obaja následne zrušili všetky svoje verejné podujatia a sú v samoizolácii.

Protest proti pamätníku

Prezidentovu návštevu pritom využila aj asi stovka pôvodných obyvateľov Ameriky na protest proti samotnému pamätníku Mount Rushmore, keďže Čierne hory, kde sa nachádza, podľa nich vzali Lakoťanom. Asi 15 protestujúcich zadržali.

Viacerí tiež protestovali proti ohňostrojom, ktoré by v oblasti mohli v spôsobiť rozsiahly lesný požiar. Na tieto obavy Trump tiež pred časom reagoval svojsky, slovami: „Čo by mohlo horieť? Veď je to kameň.“

V oslavách Dňa nezávislosti v sobotu Trump plánuje pokračovať vo Washingtone.