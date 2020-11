V Prešove vianočné stánky nebudú, mesto pripravuje nový koncept vianočných trhov

Mesto Prešov vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 pripravuje v tomto roku nový koncept vianočných trhov. Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, tradičné vianočné stánky tento rok v centre mesta neotvoria.

„Nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na Slovensku, ako aj sprísňujúce sa hygienické a bezpečnostné opatrenia nám tento rok neumožnia otvoriť obľúbené vianočné trhy. Nariadenia sa neustále menia a preto nevieme predpokladať, čo nastane v decembri. Prevádzkovať predajné stánky s občerstvením či vianočnými výrobkami vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam, žiaľ, nebude možné,“ skonštatoval Tomek.

Pomoc gastropodnikom

Mesto však podľa hovorcu pripravuje netradičnú novinku. Tradičné jedlá a vianočné nápoje si počas adventného obdobia budú môcť Prešovčania aj návštevníci mesta vychutnať priamo pred reštauráciami či kaviarňami.

„Tento rok umožníme všetkým majiteľom a prevádzkovateľom gastropodnikov v centre mesta, aby počas vianočného obdobia mohli ponúkať pri svojich prevádzkach jedlá a nápoje. Mesto Prešov im ponúka možnosť, aby si pred svojou prevádzkou v rámci dĺžky fasády objektu umiestnili stôl a stoličky,“ vysvetlil hovorca.

Adventná atmosféra

Každá prevádzka, ktorá prejaví záujem o takúto možnosť, musí zaslať e-mailovú žiadosť na mestskú podateľňu. Predbežný záujme už prejavilo 30 prevádzok v centre mesta.

Podmienkou je, aby každá prevádzka zabezpečila poskytovanie jedál a občerstvenia hygienicky vyhovujúcim spôsobom a zároveň v súlade s aktuálnymi požiadavkami Úradu verejného zdravotníctva SR.

„Aj v tomto mimoriadne ťažkom období nám veľmi záleží na tom, aby naše mesto nestratilo svoje osobité vianočné čaro. Urobíme všetko pre to, aby ľudia v Prešove aj tento rok zažili krásu Vianoc a nadýchli sa adventnej atmosféry priamo na pešej zóne,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Vianočná výzdoba

Počas adventného obdobia nebude chýbať v centre Prešova ani v jednotlivých mestských častiach vianočná výzdoba, pričom hlavnou dominantou bude aj tento rok vianočný stromček pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Pripravených bude aj niekoľko vizuálno-akustických prekvapení.

„V prípade, že sa pandemická situácia zlepší a bude možné opäť organizovať podujatia v exteriéri, mesto v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu osloví umelcov a hudobné zoskupenia, ktorí sa budú môcť flexibilne prispôsobiť danej situácii a vystúpiť na námestí. Ak to umožnia opatrenia, chceme zopakovať aj minuloročnú akciu Alej vianočných stromčekov. Stromčeky by sme umiestnili v centre mesta a vyzdobili by ich žiaci prešovských základných škôl,“ dodal k plánom Tomek.