V prezidentských voľbách kandidovať nebudem, oznámil Boris Kollár

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina – Boris Kollár) v budúcoročných prezidentských voľbách kandidovať nebude. Vyhlásil to v dnešnej relácii O 5 minút 12 na RTVS. Ako ďalej dodal, jeho strana čaká na to, či sa kandidovať rozhodne súčasný prezident Andrej Kiska.

„Ak pôjde kandidovať, nebudeme stavať vlastného kandidáta. Ak nepôjde, budeme rozmýšľať, že postavíme vlastného kandidáta,“ dodal. Podľa druhého hosťa diskusnej relácie, podpredsedu NR SR a predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára, je zaujímavé, či súčasný prezident Andrej Kiska bude alebo nebude kandidovať. „Rozmýšľame nad tým, že by sme mali vlastného kandidáta,“ poznamenal v RTVS.

Hostia sa v politickej relácii rozprávali aj o obnove slovenských školských internátov. Podľa Kollára premiér Robert Fico v minulosti sľúbil, že na opravu budov dá 50-miliónov eur.

„Znova oklamal,“ tvrdí poslanec s tým, že internáty sú v katastrofálnom stave a treba ich opraviť. Ako dodal, Fico študentom peniaze sľúbil a dva roky sa nič nedialo.

„Študenti sa ozvali a dostali odpoveď, aby sa obrátili na Slovenskú národnú stranu, ktorej patrí ministerstvo školstva. Je to pľuvanec do očí ľudí,“ pokračoval Kollár. Podľa Bugára sú Kollárove reči marketing. „Vyťahujete niečo, hovoríte heslovite a nikdy nepoviete, ako by ste to riešili. Nie je to nič iné ako marketingová politika,“ zhrnul predseda Mosta-Híd.