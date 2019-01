V prezidentských voľbách kandiduje aj Zuzula, hlavným mottom jeho kampane sú tri motívy

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) – Ivan Zuzula vo štvrtok odovzdal do Národnej rady SR petičné hárky s viac ako 16-tisíc podpismi občanov.

Ako povedal pre agentúru SITA, je občianskym kandidátom na post prezidenta, podpisy od občanov vyzbieral s podporou Slovenskej konzervatívnej strany. „Motivácia kandidovať bola v tom, aby sme dali priestor aj pre konzervatívnu časť politického spektra. Zámerom bude prezentovať klasické a tradičné hodnoty politiky,“ povedal Zuzula.

Hlavným mottom jeho kampane budú tri motívy, a to prosperita, podpora rodiny a udržateľný rozvoj. „Prosperita by sa mala týkať pracujúcich a aktívnych ľudí. Prosperita by mala ruka v ruke ísť s dodržiavaním zákona a nemala by byť obmedzovaná slabou vymožiteľnosťou práva,“ povedal.

Podľa Zuzulu je dôležitá podpora rodiny, lebo „len fungujúca rodina je garanciou toho, že slovenský národ nebude vymierať“. Okrem toho vníma potrebu riešiť hrozbu klimatickej zmeny, ktorá je podľa neho „za dverami“. „Musíme byť pripravení a mať vhodné opatrenia,“ dodal.

Zároveň je presvedčený, že prezident má na Slovensku silu rozprúdiť v spoločnosti diskusiu. „Je to silná politická figúra a kompetencie sú dosť silné na to, aby vedel svoje predstavy dať jasne najavo,“ dodal.