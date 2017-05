V priemyselnom parku P3 pri Lozorne otvorili novú montážnu linku

BRATISLAVA 19. mája (WebNoviny.sk) – V priemyselnom parku P3 pri Lozorne v piatok otvoril novú montážnu halu spoločnosti PTG. V novej budove logistického centra P3 sa budú montovať a kompletizovať pneumatiky pre vozidlá automobilky Volkswagen v Bratislave. Montážna hala začne s prevádzkou 29. mája. Informovali o tom zástupcovia spoločnosti PTG a P3.

Hala je napojená na výrobu Volkswagenu

Montážna hala je napojená na výrobu automobilky Volkswagen, aby načas dodávala pneumatiky priamo do výroby na konkrétne autá podľa špecifík jednotlivých značiek. „Realizovaná dodávka je nastavená na 360 minútové cykly, čas zahŕňa zadanie do systému, prípravu a montáž kolesa s diskom a následnú dodávku priamo do závodu,“ uviedol výkonný riaditeľ PTG Slovakia Roman Prokeš. V hale s celkovou rozlohou 17 tisíc metrov štvorcových denne obujú dvetisíc vozidiel, kapacita skladu dosahuje 40 tisíc pneumatík.

„Kompletizácia pneumatík je náročná a fyzicky namáhavá práca, nakoľko váha jedného kolesa môže byť až 35 kilogramov. Pomoc strojov výrazne pomáha zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov,“ uviedli zástupcovia spoločnosti PTG. Nová montážna hala má vďaka technológiám a robotom zastúpiť až 80 % práce zamestnancov, keďže robotická linka pracuje s rôznymi kombináciami kolies a diskov. Jedna pneumatika opustí kompletizačnú linku každých 18 sekúnd.

Z haly je možné denne vypraviť 30 kamiónov

„Profesionáli z tímu P3 nám odovzdali obrovskú halu postavenú na mieru a v stanovenom čase, všetky fázy výstavby realizovali bez zaváhania, zmenám sa prispôsobili v krátkom čase, čo bolo pre nás kľúčové,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti PTG Europe Dirk Gentgen, pričom dodal, že z haly je možné denne vypraviť 30 kamiónov s dodávkou kolies.

P3 Logistic Parks je vlastníkom, developerom a správcom európskych priemyselných nehnuteľností. Do portfólia P3 aktuálne patrí 163 priemyselných nehnuteľností v deviatich krajinách s rozsahom 3,3 milióna metrov štvorcových. Na Slovensku spoločnosť P3 vlastní a spravuje sedem priemyselných nehnuteľností v dvoch parkoch s prenajímateľnou plochou 227-tisíc metrov štvorcových a pozemky pre výstavbu s plochou takmer 13-tisíc metrov štvorcových.