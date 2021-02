V Prievidzi a Tvrdošíne vzniknú nové pracovné miesta, štát poskytne firmám miliónové úľavy na daniach

Štát podporí investičné zámery dvoch ďalších spoločností. V stredu o tom rozhodla vláda. Investičnú pomoc na rozšírenie kapacity svojej existujúcej prevádzkarne v Tvrdošíne tak získala spoločnosť Hydac Electronic, s.r.o. a na rozšírenie svojej výroby v Prievidzi zase firma Nestlé Slovensko, s.r.o.

V prvom prípade ide o pomoc 2 milióny eur vo forme úľavy na dani z príjmov, v druhom o 1,2 milióna eur taktiež vo forme úľavy na dani z príjmov. Hydac Electronic chce do výroby a vývoja kamerových systémov pre automatizáciu v poľnohospodárstve, ako aj do automatizácie produkcie iných elektronických komponentov investovať v Tvrdošíne do konca roku 2025 celkovo takmer 8,4 milióna eur a vytvoriť 68 nových pracovných miest.

Nestlé deklaruje v Prievidzi investíciu na úrovni viac ako 7,2 milióna eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru by malo vzniknúť 39 nových pracovných miest pri priemernom počte 707 pracovných miest danej prevádzkarne.